Empirizm Nedir? Felsefede Empirizm Ne Demek Ve Temsilcileri Kimler?

Empirizm, deneycilik ve ampirizm olarak da bilinen bir akımdır. Felsefi açıdan incelenen bir akım olan empirizm bilginin kaynağının edinilmiş olan deneyim ve deney olabileceğinin savunmaktadır. Empirizm savunucuları duyguları ve hisleri görmezden gelmektedir. Birçok düşünür konu ile görüşlerini ortaya atmış ve uzun tartışmalar yapmıştır. Peki tüm bunların ışığında Felsefede empirizm ne demektir? Empirizm temsilcileri kimlerdir? Empirizmin ana düşüncesini ne oluşturmaktadır? Empirizm ile ilgili merak edilen her şey yazımızın devamında yer almaktadır. Okumaya devam ederek istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

Empirizm Nedir?

Empirizim ya da diğer bir adı ile ampirizm deneyi ve deneyimi esas alan felsefi bir akımdır. Tümevarım yöntemi ile gerçek ve doğru olana ulaşmayı hedeflemektedir. Akılcılık kavramı ile zıt olan bir akımdır. Empirizm akımını savunanlar elde etmiş oldukları verilerden bir bütün oluşturarak sonuç elde etmeye çalışmaktadırlar. Bu akıma göre insan zihni doğarken boştur ancak yaşam içinde düşünceler oluşmaktadır görüşünün savunurlar. Bireyin gözlem ve deneyim yolu bilgilenebileceğini vurgulamaktadırlar. Empirizme göre düşünme yasaları yardımı ile bilgiler beyne aktarılmaktadır.

Empirizm Temsilcileri Kimlerdir?

Deneyin ve deneyimin ön planda olduğu empirizm akımı, pek çok felsefeci ve düşünür tarafından tartışma konusu olmuştur. Empirizm akımı ile öne çıkan empirizm temsilcileri şunlardır;