Empirizm Nedir? Felsefede Empirizm Ne Demek Ve Temsilcileri Kimler?

Empirizm, deneycilik ve ampirizm olarak da bilinen bir akımdır. Felsefi açıdan incelenen bir akım olan empirizm bilginin kaynağının edinilmiş olan deneyim ve deney olabileceğinin savunmaktadır. Empirizm savunucuları duyguları ve hisleri görmezden gelmektedir. Birçok düşünür konu ile görüşlerini ortaya atmış ve uzun tartışmalar yapmıştır. Peki tüm bunların ışığında Felsefede empirizm ne demektir? Empirizm temsilcileri kimlerdir? Empirizmin ana düşüncesini ne oluşturmaktadır? Empirizm ile ilgili merak edilen her şey yazımızın devamında yer almaktadır. Okumaya devam ederek istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.
Empirizm Nedir?
Empirizim ya da diğer bir adı ile ampirizm deneyi ve deneyimi esas alan felsefi bir akımdır. Tümevarım yöntemi ile gerçek ve doğru olana ulaşmayı hedeflemektedir. Akılcılık kavramı ile zıt olan bir akımdır. Empirizm akımını savunanlar elde etmiş oldukları verilerden bir bütün oluşturarak sonuç elde etmeye çalışmaktadırlar. Bu akıma göre insan zihni doğarken boştur ancak yaşam içinde düşünceler oluşmaktadır görüşünün savunurlar. Bireyin gözlem ve deneyim yolu bilgilenebileceğini vurgulamaktadırlar. Empirizme göre düşünme yasaları yardımı ile bilgiler beyne aktarılmaktadır.
Empirizm Temsilcileri Kimlerdir?
Deneyin ve deneyimin ön planda olduğu empirizm akımı, pek çok felsefeci ve düşünür tarafından tartışma konusu olmuştur. Empirizm akımı ile öne çıkan empirizm temsilcileri şunlardır;
- Demokritos: İlk çağ felsefesinde atomculuk olarak bilinen felsefi akımın öncüsüdür. Var olan hemen hemen her şeyin özünün atom olduğunu savunan Demokritos, deney olan ilgilisinden dolayı empirizm akımının öncülerinden kabul edilmektedir.
- Epikuros: Soyut felsefi söylemlerden kaçınarak somut olana yönelmiş olan Epikuros, mutluluk sorunu üzerinde durmuş ve ahlak felsefesine yönelmiştir. İlk çağ felsefesinde var olan Epikuros bilginin doğruluğu üzerinde durmasından dolayı empirizm öncülerinden kabul edilmektedir.
- John Locke: 17-18.yy'da var olan John Locke, empirizm akımının yeni çağdaki öncülerinden biridir. Akımın tekrardan var olmasını sağlamıştır. Deneyciliğin sistematik bir felsefe alanı olarak ortaya çıkmasına öncülük etmiştir.
- David Hume: 17-18.yy'da empirizm akımını savunan düşünülerdendir. Akımın sistematikleştirilmesi ve kuramsallaştırılmasına katkı sağlamıştır. Doğa bilimi ve nedensellik ilkesine değinmiştir.
- Thomas Hobbes: Yeni Çağ felsefesi öncüleri arasında yer almaktadır. Fiziksel gerçek üzerine çalışmış ve fiziksel gerçekliği her şeyden üstün tutmuştur. Bilim ve deneyle ilgilenen empirizm akımının temsilcileri arasında yer almaktadır.
- George Berkeley: Materyalist yönelime sahip empirizm öncülerinden biridir. İdealizmin öncüleri arasında yer almaktadır.
- John Stuart Mill: Mantıkta tümevarımsal yaklaşımları inceleyen Mill, empirizm akımını savunan düşünürlerin ardından gitmiş ve maddelerin gerçekliği konusunda çalışmalar yapmıştır. Empirizm akımı temsilcileri arasında yer almaktadır.
- Condillac: Empirizmin duyumculuk yönünün gelişmesini sağlayan empirizm akımı temsilcilerindendir.