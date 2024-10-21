Emziren Kedi Ne Kadar Mama Yemeli? Anne Kediye Süt Yapması İçin Ne Verilir?

Emziren kedilere her yerde rastlamak mümkündür. Hayvan severlerin sıklıkla gündeminde yer alan konulardan biri emziren kedilerin beslenmesi üzerinedir. Kedilerin yavrularını daha sağlıklı besleyebilmesi için doğru besinlerle doğru miktarda beslemek oldukça önemlidir. Bu bağlamda araştırılan konular arasında emziren kedi ne kadar mama yemeli, anne kediye süt yapması için ne verilir soruları yer almaktadır.

Emziren Kedi Ne Kadar Mama Yemeli?

Emziren kedilerin, yavrularını beslerken artan enerji ve besin ihtiyaçları, özellikle doğumdan sonraki haftalarda önemli ölçüde yükselmektedir. Bu dönemde anne kedi, yavrularını sağlıklı şekilde besleyebilmek ve süt üretimini sürdürebilmek için normalin 2-3 katı kadar mama tükettiği gözlemlenmektedir. Bu sebeple kedinin ulaşabileceği yerlere mama ve yeteri miktarda su bırakmak oldukça önemlidir.

Anne Kediye Süt Yapması İçin Ne Verilir?

Anne kediye, bağışıklık sisteminin güçlü kalması için yüksek miktarda protein içeren yiyecekler verilmelidir. Tavuk, balık ve et gibi yüksek protein miktarı içeren besinleri tercih edebilirsiniz. Tavuk ve balığı haşlayarak tüketmesine yardımcı olabilirsiniz. Veterinere danışarak kediniz için özel vitamin ve mineral takviyeleri de kullanabilirsiniz. Kullandığınız mamaların ise yeteri miktarda yağ ve kalori içermesine dikkat etmelisiniz. Bunun yanı sıra temiz ve bol miktarda su tüketimi için kedinin yanından suyu da ihmal etmemelisiniz.