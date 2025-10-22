En az 1 sömestir mesleki eğitim

Üniversitelerin genelde son sınıfta uyguladığı, ancak çoğu zaman 20 ila 30 gün süren staj eğitimleri kökten değişecek. Mevcut "birkaç haftalık" staj modeli yerine, staj uygulamaları işyeri temelli mesleki eğitim dönüştürülecek. Yeni modelin ilk sinyallerini veren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Bugüne kadar amacına hizmet etmeyen, formaliteye dönüşmüş stajlar" ifadesiyle mevcut sistemin yetersizliklerine işaret etti. Yeni sistemde öğrenci yalnızca sınıfta değil, doğrudan iş dünyasında deneyim kazanacak.

SÜRELER UZAYACAK

Öğrenciler teorik bilginin yanında uygulamalı tecrübe kazanacak, iş hayatına daha donanımlı çıkacak. Stajın "formaliteden çıkması", hem öğrenciyi hem de işletmeyi sürece aktif olarak dâhil edecek. Meslek yüksekokulları ve uygulamalı bölümler bu reformdan daha fazla fayda sağlayacak. Yeni staj modelinin ana hatları şöyle olacak:

Şu an genellikle 20-30 günle sınırlı olan stajlar, en az bir dönem (sömestir) düzeyine çıkarılacak, bazı bölümlerde bu süre 2 döneme kadar çıkabilecek.

Öğrencilerin hak edişleri, staj süresi, işletmelerin yükümlülükleri gibi konular üzerinde yeni mevzuat düzenlemeleri yapılacak.

Stajyerin yer alacağı işletme seçimi sektör bazlı sınıflandırmalarla belirlenecek; sektörle uyumlu uygulama imkânlarına öncelik verilecek.

Uygulamalı derslerin, stajla birlikte işyerinde yürütülmesi bekleniyor. Öğrencilerin sadece ders dinlemekten çıkıp üretken rol üstlenmeleri amaçlanıyor.

UYGULAMALI DERSLER İŞYERİNDE

Artık teorik eğitimin yanında iş dünyasıyla iç içe, beceri temelli bir öğrenme modelinin yükseköğretim sisteminin önemli bir parçası olacağını kaydeden Özvar, "Üniversitelerimizden, 2 yıllık meslek programları ile 4 yıllık lisans programlarında yer alan uygulamalı derslerin en az bir veya iki dönemi kapsayacak şekilde işyerinde yürütülmesini bekliyoruz. Öğrenciyi geliştirmeyen, çağın gerekleriyle ilişiği kalmamış derslerin programlardan çıkarılması gerekmektedir. Bunun yerine öğrenciyi proje yapmaya ve uygulamaya yönlendiren derslerin öne çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

7 PİLOT İL BELİRLENDİ

UYGULAMA öncelikle sahada sınanacak. Özvar'ın açıklamasına göre pilot uygulama Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara illerinde başlayacak. Bu illerde, üniversite öğrenci kapasitesi, sanayi yapısı, staj imkânları gibi unsurlar dikkate alınarak envanter çalışması tamamlanacak ve sistemin altyapısı hazırlanacak. Süreç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi devlet kurumlarının katkıları ile TOBB, illerdeki sanayi-ticaret odaları ve ilgili STK'ların etkin katılım ve işbirlikleriyle yürütülüyor.