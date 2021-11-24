En büyük gezegen hangisi? Güneş sisteminin en büyük gezegeni nedir?

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), Güneş sistemi içindeki gezegenleri tanımladı ve bu kararı yayınladı. Uluslararası Astronomi Birliği'nin tanımına göre Güneş sisteminde sekiz gezegen bulunmaktadır. Buna göre Güneş sistemine en yakın, en uzak ve gezegendeki en büyük, en küçük isimleri belirlemiş oldu.

EN BÜYÜK GEZEGEN

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tanımına göre Güneş'e yakın gezegenler Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün şeklindedir.

Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'dir. Jüpiter, Güneş sistemindeki en büyük gezegen olup, 318 Dünya kütlesine sahip olduğu bilinmektedir. Jüpiter ve Satürn, büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşan dev gezegenler olmalarının yanı sıra, Güneş sistemindeki en büyük gezegenlerdir.

Merkür ise 0,055 Dünya kütlesindedir ve en güneş sistemindeki en küçük gezegeni olarak yer almaktadır.

GÜNEŞ'TEN DAHA BÜYÜK GEZEGEN VAR MI?

Resmi kaynaklara göre Güneş'ten daha büyük bir gezegen yoktur. 2019 Ocak ayında yapılan bir araştırmada, dev bir gaz kütlesinden oluşan "TOI 197.01" adı verilen gezegenin, Güneş'ten biraz daha büyük ve ağır 5 milyar yaşındaki sıcak bir yıldızın yörüngesinde olduğu iddia edildi.

JÜPİTER GÜNEŞ'TEN BÜYÜK MÜ?

Jüpiter Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni. Güneş'ten uzaklığa göre beşinci sırada yer alır. Adını Roma mitolojisindeki tanrıların en büyüğü olan Jüpiter'den almıştır. Buna Jüpiter Güneş'ten büyük değildir.