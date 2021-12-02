En çok uydusu olan gezegen hangisidir? Gezegenler ve uyduları

Güneş sisteminde bilinen yüzlerce uydu vardır. Bu uydular çok farklı boyutta ve şekillerde olabilmektedirler. Bunların bir kısmı da geçici uydu olabilmektedir. Geçici uydu ise, gezegenin yörüngesine daha sonradan giren ve belirli bir zaman sonra yörüngeden çıkarak kendi rotasında ilerlemeye devam eden gök cisimlerine verilen isimdir. Bunun yanında uydusuz gezegenlerde mevcuttur. Örneğin Merkür ve Venüs'ün bilinen bir uydusu yoktur. İçinde yaşadığımız Dünya'nın ise tek uydusu vardır o da Ay'dır. Ay, Güneş Sistemindeki en büyük 5. uydudur.

En çok uydusu olan gezegen Satürn'dür. Yapılan son araştırma ile beraber Satürn'ün uydu sayısı 82'ye yükselerek, 79 uyduya sahip Jüpiter'i geride bıraktı.

Mars'ın Uyduları

Güneş sistemindeki en küçük uydular Mars'ta yer almaktadır. Bunlar Phobos ve ondan biraz daha küçük olan Deimos'tur.

Jüpiter'in Uyduları

Jüpiter'in 26'sı geçici uydusu vardır. Bunun dışında geçici uydu ile beraber toplam 79 uydusu vardır. Bunların en büyükleri Io, Europa, Ganymede ve Callisto'dur.

Satürn'ün Uyduları

Satürn'ün 29'u geçici uydusu vardır. Geçici uydu ile beraber toplam 82 uydusu vardır. Bu uydulardan Titan, Satürn'ün en büyük ve Güneş Sisteminin en büyük ikinci uydusudur.

Uranüs'ün Uyduları

Uranüs'ün toplamda 27 uydusu vardır. Ariel, Uranüs'ün tüm uyduları arasında en parlak olanıdır. Muhtemelen en genç yüzeye sahip olan uydusu da diyebiliriz.

Neptün'ün Uyduları

Neptün'ün toplam 14 uydusu vardır. Triton, Neptün'ün uydularının en büyüğüdür.