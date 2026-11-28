Atama bekleyen binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği duyuru yayımlandı. 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayının branş dağılımı ile başvuru takvimi netleşti. Başvurular, Bakanlığın internet sitesinden 9-15 Aralık arasında yapılacak.

50 PUAN ŞARTI

Adayların, başvuracakları alan için MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek. Her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği halinde adaylar bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda incelenecek. Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek.

EĞİTİM 22 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak. Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar 17 Aralık'ta ilan edilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin tamamlanmasının ardından asıl adaylardan kayıt hakkı kazananlar, 4 Şubat 2027'de; yedek adaylardan kayıt hakkı kazananlar, 15 Şubat 2027'de ilan edilecek. Hazırlık eğitimi, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra 22 Şubat 2027 tarihinde başlayacak.



HER ALANDA REKOR ATAMA

3976 kontenjanla sınıf öğretmenliği

2842 kontenjanla özel eğitim

1101 kontenjanla İngilizce

1059 kontenjanla rehberlik

1051 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör