En İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu En İle Biten Kelimeler Listesi

Türkçe dilinin inceliklerini araştırmak istiyorsanız en ile biten kelimeler ile ilgili de araştırma yapmayı düşünebilirsiniz. Yaptığınız araştırmada sonu en ile biten kelimeler ve kelime gruplarının oldukça fazla olduğunu görebilirsiniz. Söz konusu kelimeler günlük hayatta da yaygın olarak kullanılır. Son hecesi en olan kelimeler ile ilgili ayrıntıları merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

En İle Biten Kelimeler

Günlük hayattaki konuşma dilinde ya da yazışmalarda en ile biten çok sayıda kelime kullanabilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki kelime örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.



Ben

Men

Fen

Ten

Özen

Esen

Fren

Aklen

Beden

Çeçen

Gören

Gezen

Giden

İpten

Dişten



Türkçe dilinde en ile biten çok sayıda kelime olduğunu görebilirsiniz. Bu kelimelerin bir kısmı 3 harfli gibi kısa kelimeler olabileceği gibi 7-8 harfli uzun kelimeler de olabilir. Ayrıca en kelimesinin kullanımında bir şeyi yapan, eden anlamında kullanılan ek de görev olarak kullanılabilir. Örneğin "gelen, giden, yapan, yaptıran" gibi kelimelerde bulunan "en" ek görevinde kullanılmış ve kelime köküne gelerek yeni bir kelimenin türemesini sağlamıştır.

Türkçe, dünya dilleri arasında zengin kabul edilebilecek bir yapıdadır. Bu nedenle güzel Türkçemizde çok sayıda kelime bulunur. Bu kelime ya da kelime gruplarına hâkim olarak Türkçeyi çok daha doğru ve anlamlı şekilde kullanabilirsiniz.