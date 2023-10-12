En iyi Fizyoterapisti KTÜ yetiştirecek

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı açılışı,ilk öğrencileriyle gerçekleştirilen törenle açıldı. Törene KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahittin Kahveci, KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Doç. Dr. Arzu Erden, akademisyenler ve bölümün ilk öğrencileri katıldı.

GURURLUYUZ

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Doç. Dr. Arzu Erden büyük bir heyecan yaşadıklarını ifade ederek, "Taşın üzerine taş koyarak, Rektörümüz Prof. Dr. sayın Hamdullah Çuvalcı'nın bizlere verdiği büyük destekle bugüne geldik. Altyapı projesiyle, bina teminiyle her zaman yanımızdaydı. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Karadeniz bölgesinde çok fazla ihtiyacın olduğu bir istihdam alanı gelişti. Yetiştireceğimiz Fizyoterapistler ile yeni doğandan geriatriye kadar vatandaşlarımızın yanında olacağız. KTÜ çatısı altında Fizyoterapistler yetiştirmek herkese nasip olmaz, bu bize nasip oldu. O nedenle gururluyuz" dedi.

BÖLGEMİZ VE ÜLKEMİZE KATKI SAĞLAYACAK

KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahittin Kahveci ise, "Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin 4'üncü aktif bölümü olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'müz, yaklaşık 1 yıldır fiziki mekan ve altyapı konusunda eğitim öğretime hazırlanması noktasında bir çok aşamadan geçmiştir. Bu noktaya gelmemize büyük katkı sunan Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Hamdullah Çuvalcı ve yönetimine, Yapı İşleri Daire Başkanlığı'mıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağlık Bilimlerinin tüm alanları koronavirüs salgını sonrası daha da önemli hale geldi. Yeni açılan bölümümüzün bölgemize ve ülkemize büyük katkı sunacağına inanıyorum. Açılışımızın öğrencilerimize, akademisyenlerimize, üniversitemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

KTÜ MARKASINI YÜKSELTECEKSİNİZ

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise yaptığı konuşmada KTÜ'de tarihi bir gün yaşandığını ifade ederek, "2010 yılında kağıt üzerinde kurulan bir birim bugün filiz verdi ağaç oldu. Büyük bir heyecan içerisindeyiz. Unutmayın; 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sağlığın önemini en iyi özetleyen söz, Kanuni Sultan Süleyman'ın bu ünlü beyitidir. Sağlığımızı önemsiyoruz ve üniversitemizde sağlık altyapısına gerekli tüm imkanları sağlıyoruz. Kadro ve bütçe veriyoruz. Yeni bölümümüzün ilk öğrencilerine seslenmek istiyorum; bir hasta size teşekkür ettiğinde, size gülümsediğinde yaptığınız mesleğin önemini daha da iyi anlayacaksınız. Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Sizlerden şunu istiyorum; en iyi Fizyoterapist benim üniversitemden çıksın. KTÜ markasını, KTÜ logosunu sizler yükselteceksiniz. Bizde siz eğitim öğretiminize devam ederken, Fizyoterapi Bölümü'mümüze gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. En iyi cihazlar bizde olacak, en iyi eğitim-öğretim bizde olacak. Sizleri en iyi şekilde yetiştireceğiz. Şimdiden hocalarıma da yapacakları çalışmalar için teşekkür ediyorum. Açılışımız bölgemiz, ülkemiz ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. Açılış sonrası Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve beraberindekilerin bölümde bulunan laboratuvar ve sınıfları gezdi.