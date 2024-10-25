En İyi Meslek Lisesi Bölümleri - Erkek ve Kız Meslek Lisesinde Hangi Bölümler Var?

Erkek ve kız öğrenciler için meslek liselerinde farklı alanlar bulunmakla birlikte, her iki cinsiyet de geniş bir yelpazede meslek dalları arasında seçim yapabilir. Kız ve erkek öğrenciler için ideal bölümler, kişisel ilgi alanlarına, yeteneklerine ve gelecek kariyer hedeflerine göre değişiklik gösterebilir. En iyi Meslek Lisesi bölümleri kısa yoldan mesleğe atılmayı sağlayabilir. Erkek ve Kız Meslek Lisesinde hangi bölümler var gibi sorular ise meslek seçiminin daha iyi yapılmasını sağlar.

En İyi Meslek Lisesi Bölümleri

Geleceğe yönelik en iyi meslek lisesi bölümlerini inceleyecek olursak eğer:

• Bilişim Teknolojileri

• Uçak Bakımı

• Elektrik Elektronik Teknolojisi

• Denizcilik

• Acil Tıp Teknisyenliği

• Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

• Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Erkek ve Kız Meslek Lisesinde Hangi Bölümler Var?

Kız meslek lisesi bölümleri aşağıda yer almaktadır:

• Adalet

• Aile ve tüketici bilimleri

• El sanatları

• Gazetecilik

• Giyim üretim teknolojisi

• Ayakkabı ve saraciye teknolojisi

• Bahçecilik

• Çocuk gelişimi ve eğitimi

• Büro yönetimi

• Çevre sağlığı

• Gıda teknolojisi

• Hasta ve yaşlı hizmetleri

• Hayvan sağlığı

• Sanat ve tasarım

Erkek meslek lisesi bölümleri aşağıda yer almaktadır:

• Boya- Apre

• Lastik Teknolojisi

• Makine

• Elektrik ve Elektronik

• Endüstriyel Elektronik

• İş Makinaları Bakım Onarım

• Tesisat Teknolojisi

• Adalet

• Bilişim Teknolojileri

• Motor

• Konfeksiyon Makineleri Bakım ve Onarım