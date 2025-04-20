En iyi üniversiteler İrem’in peşinde! Görme engelliler için çalıştı dünyanın gözbebeği oldu
Görme engelliler için yapay zekâ destekli projeler geliştiren lise öğrencisi İrem Deniz Küçükköse, dünyaca ünlü 7 üniversiteden birden tam burslu kabul aldı. Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Türkiye birincisi olarak Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Fen ve Teknoloji Lisesi’nde tam burslu okuyan İrem Deniz Küçükköse ‘’Şu anda tercih aşamasındayım’’ dedi. Polis anne ve asker babanın çocuğu olan İrem Deniz Küçükköse, Ankara’daki ailesinden ayrı, yatılı olarak lise eğitimi alıyor. İrem’e tam burs teklifiyle ‘’Bizde oku’’ diyen üniversiteler arasında Princeton, University of Pennsylvania (Jerome Fisher M&T Programı), UC Berkeley (EECS), Johns Hopkins, Georgia Tech (CS)ve UC Santa Barbara ve Drexel bulunuyor.
Lise hayatı boyunca teknoloji girişimcisi olma hedefi ve projeleriyle dikkat çeken Küçükköse, 10'uncu sınıfta görme engelliler için yapay zekâ destekli "Braill-E" kabartma ekranı geliştirdi, aynı yıl görme engelli öğrencilere destek olmak amacıyla "Soruların Sesi" sosyal girişimini kurdu ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle örnek soruları seslendirme projesine öncülük etti. Ayrıca STEM alanındaki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için GirlSTeam'i kurarak kız çocuklarına kodlama eğitimi verdi.
ÜLKEM İÇİN ÇALIŞACAĞIM
Yazılımın insan hayatına dokunan gücünü keşfeden İrem Deniz Küçükköse, dünyanın en iyi üniversitelerine hazırlanmak için yoğun bir çaba sarf ettiğini söyledi. Küçükköse "Şu anda tercih aşamasındayım. Gittiğim yerde potansiyelimi sonuna kadar kullanacağıma ve ülkemi gururlandırmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Benim gibi hayal kuran birçok öğrenci olduğunu biliyorum. Onlara verebileceğim en büyük tavsiye şu: araştırmaktan, çabalamaktan, yardım istemekten ve sınırları zorlamaktan asla çekinmeyin, vazgeçmeyin. Evet süreç zor, ancak asla imkânsız değil'' diye konuştu.
YKS ADAYINDAN ETKİLENDİ
İrem 2022 yılında görme engelli bir lise öğrencisinin sosyal medya paylaşımını görmesiyle bu konu üzerinde çalışmaya başladı. Paylaşımda görme engelli genç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'de okutmanı ile problem yaşadığını ve dolayısıyla hak ettiği puanı alamadığını anlatıyordu. Bunun üzerine görme engellilerin hem eğitimde hem de sosyal yaşamdaki sorunları üzerine çalışmak isteyen Küçükköse, yalnızca bir bilgisayarla entegre çalışabilen ve fiyatı 200 bin liralara kadar çıkan piyasadaki Braille kabartma ekranlara göre daha ucuz, portatif, işlevsel ve yapay zekâ destekli bir kabartma ekran geliştirdi. Ayrıca bu öğrencilerin sınava hazırlık aşamasında çözebileceği soru sayısını artırmak adına Millî Eğitim Bakanlığı (MEB)'in örnek soruları dahil olmak üzere 75 soru kitapçığını seslendiren bir ekip kurdu.