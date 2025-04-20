En iyi üniversiteler İrem’in peşinde! Görme engelliler için çalıştı dünyanın gözbebeği oldu

Görme engelliler için yapay zekâ destekli projeler geliştiren lise öğrencisi İrem Deniz Küçükköse, dünyaca ünlü 7 üniversiteden birden tam burslu kabul aldı. Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Türkiye birincisi olarak Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Fen ve Teknoloji Lisesi’nde tam burslu okuyan İrem Deniz Küçükköse ‘’Şu anda tercih aşamasındayım’’ dedi. Polis anne ve asker babanın çocuğu olan İrem Deniz Küçükköse, Ankara’daki ailesinden ayrı, yatılı olarak lise eğitimi alıyor. İrem’e tam burs teklifiyle ‘’Bizde oku’’ diyen üniversiteler arasında Princeton, University of Pennsylvania (Jerome Fisher M&T Programı), UC Berkeley (EECS), Johns Hopkins, Georgia Tech (CS)ve UC Santa Barbara ve Drexel bulunuyor.

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 08:21

Lise hayatı boyunca teknoloji girişimcisi olma hedefi ve projeleriyle dikkat çeken Küçükköse, 10'uncu sınıfta görme engelliler için yapay zekâ destekli "Braill-E" kabartma ekranı geliştirdi, aynı yıl görme engelli öğrencilere destek olmak amacıyla "Soruların Sesi" sosyal girişimini kurdu ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle örnek soruları seslendirme projesine öncülük etti. Ayrıca STEM alanındaki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için GirlSTeam'i kurarak kız çocuklarına kodlama eğitimi verdi.

ÜLKEM İÇİN ÇALIŞACAĞIM Yazılımın insan hayatına dokunan gücünü keşfeden İrem Deniz Küçükköse, dünyanın en iyi üniversitelerine hazırlanmak için yoğun bir çaba sarf ettiğini söyledi. Küçükköse "Şu anda tercih aşamasındayım. Gittiğim yerde potansiyelimi sonuna kadar kullanacağıma ve ülkemi gururlandırmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Benim gibi hayal kuran birçok öğrenci olduğunu biliyorum. Onlara verebileceğim en büyük tavsiye şu: araştırmaktan, çabalamaktan, yardım istemekten ve sınırları zorlamaktan asla çekinmeyin, vazgeçmeyin. Evet süreç zor, ancak asla imkânsız değil'' diye konuştu.