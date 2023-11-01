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Giriş Tarihi: 1.11.2023 13:25 Son Güncelleme: 1.11.2023 13:37

“En iyiler” arasında yer aldı

Geçen hafta Times Higher Education’ın açıkladığı listede 7 kategoride dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, Shanghai Ranking’in açıkladığı sıralamaya da damga vurdu. Yakın Doğu Üniversitesi listede, “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” alanında dünyanın en iyi ilk 500, “Fizik” alanında ise dünyanın en iyi ilk 400 üniversitesi arasında gösterildi. Araştırmada KKTC’den yer alan tek üniversite olan Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye genelinde “Fizik”te en iyi ilk iki, “Elektrik-Elektronik Mühendisliği”nde ise en iyi ilk üç üniversite arasında yer aldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“En iyiler” arasında yer aldı

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Shanghai Ranking'in açıkladığı global sıralamada 'Elektrik-Elektronik Mühendisliği' alanında dünyanın en iyi ilk 500, 'Fizik' alanında ise dünyanın en iyi ilk 400 üniversitesi arasında gösterildik. Bu YDÜ'nün başta CERN olmak üzere gerçekleştirdiği uluslararası iş birlikleri ve sahip olduğu kabiliyetleri bilimsel verimliliğe dönüştürmesinin bir sonucudur. Nitelikli bilimsel çalışmaları ile bu başarıda büyük pay sahibi olan hocalarımızı tebrik ediyorum" dedi.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Dünya sıralamalarında elde ettiğimiz başarılı sonuçlar bu sistemli çalışmanın doğal bir sonucudur. Shanghai Ranking'in açıkladığı listede KKTC'den yer alan tek üniversite olarak ülkemizi temsil ediyoruz. Araştırmaya, yayınlar yapmaya ve üretmeye devam ederek, ülkemizi bilim dünyasında en üst sıralara taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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“En iyiler” arasında yer aldı
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