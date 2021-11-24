En küçük gezegen hangisi? Güneş sisteminin en küçük gezegeni nedir?

Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adına gezegen denir. Diğer isimleriyle seyyare, planet olarak bilinmektedir. Gezegenler Güneş sistemine göre belirlenmiştir. Güneş sisteminde toplamda 8 gezegen bulunmaktadır. Bu gezegenler kendi aralarında büyüklük ve küçüklük sıralaması vardır. Bu sıralamalar daha çok sınavlarda öğrencilerin karşısına çıkabilmektedir.

EN KÜÇÜK GEZEGEN HANGİSİ?

Güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür'dür. Güneş Sistemi'ndeki en küçük gezegen konusu uzun zaman tartışmalara neden oldu. Yakın zamana kadar en küçük gezegen Plüton kabul ediliyordu. Fakat 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği'nin Plüton'un artık gezegen olmadığını açıklamasıyla yerini Merkür aldı.

Merkür'ün ortalama yarıçapı 2440 kilometredir. Dünya'nın 0.38'i kadar diyebiliriz. Şekil olarak ise Venüs gibi kutuplardan basık olmadığı için neredeyse tamamen küreseldir. Çapı konusunda ekvator ve kutuplarda neredeyse aynıdır.

Merkür, Ganymede ve Titan gibi Güneş Sistemi'ndeki büyük uydulardan daha küçüktür. Fakat kütlece daha büyüktür. Dünya ile kıyaslandığında ise, 3.3011 × 1023 kg kütlesiyle 0.055 Dünya'ya eşdeğer olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenler Güneş sistemindeki en küçük gezegen Merkür'dür.