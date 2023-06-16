En Küçük Pozitif Tam Sayı Nedir? Bir, İki, Üç Basamaklı En Küçük Pozitif Tam Sayı Kaçtır?

Tam sayıların pozitiflerini ilkokula başlar başlamaz görürüz. En küçük pozitif tam sayı nedir, dediğimizde sayma sayıları ile pozitif tam sayılar arasında sadece bir fark olduğunu öğreniriz. En küçük pozitif tam sayı kaçtır, dediğimizde pozitif tam sayılar kümesinin "Z+" şeklinde gösterildiğini öğreniriz. İki basamaklı en küçük pozitif tam sayı ve üç basamaklı en küçük pozitif tam sayı, sayma sayılarındaki en küçük iki basamaklı ve en küçük üç basamaklı sayılar ile aynıdır.

Pozitif Tam Sayı Nedir?

Tam sayılar, doğal sayılar ile bunların negatif değerlerinden oluşan sayı kümesidir. Aynı zamanda kesirli olmayan ve ondalık olmayan sayıların tamamı tam sayılardır. Tam sayıların artış ve azalışları sayı doğrusu ile gösterilir. Tam sayıların dönüm noktası olan 0'dan (sıfırdan) sola doğru olan sayıların tamamı negatif tam sayılar iken sağa doğru olan sayıların tamamı pozitif tam sayıdır. pozitif tam sayılar kümesini Z+ = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, …..., ∞} şeklinde gösterebiliriz.

En Küçük Pozitif Tam Sayı Nedir?

Pozitif tam sayılar sıfırdan uzaklaştıkça büyür. Pozitif tam sayılar önlerine bir işaret almadan karşımıza çıkar iken bazı sorularda artı (+) işareti alabilirler. Pozitif tam sayıların doğal sayılardan tek farkı sıfır pozitif veya negatif bir değer almadığı için pozitif tam sayı değildir. Bu nedenle pozitif tam sayılar 1'den başlar ve diğer tüm özellikleri sayma sayıları ile aynıdır. Yani, en küçük pozitif tam sayı 1 veya +1'dir. Pozitif tam sayılara örnek verecek olursak 1, 5, 20, 38, 121, 584, 756 gibi sayıları örnek verebiliriz.

Bir, İki, Üç Basamaklı En Küçük Pozitif Tam Sayı Kaçtır?

Bir doğal sayıda rakamların her birinin bulunduğu yere basamak adı verilmektedir. Rakamların bulunduğu basamağa göre aldıkları değere ise basamak değeri denilmektedir. Bir sayıda kaç rakam var ise sayı o kadar basamaklıdır. Örnek verecek olursak 656 üç basamaklı bir sayıdır. Bir basamaklı, iki basamaklı ve üç basamaklı pozitif tam sayıları şu şekilde ifade ederiz: