En parlak gezegen hangisidir? Dünya’dan bakıldığında en parlak görünen gezegen nedir?

Gezegen, kendi yerçekimi sayesinde yuvarlak hâle gelecek kadar büyük olan, bir yıldız veya yıldız kalıntısı yörüngesinde dönen astronomik cisme denilmektedir. Uluslararası Astronomi Birliği'ne göre toplamda 8 gezegen belirlenmiştir. Bunlar; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Bu gezenlerin bazıları güneşe yakın olurken, bazıları da güneşe uzaktır. Buna göre parlaklık dereceleri de belirlenmektedir.

EN PARLAK GEZEGEN

Birçoğumuz gökyüzüne baktığında yıldız sandıkları aslında gezegenlerdir. Gece boyu süren dansın renkli üyeleri diyebiliriz. Gökyüzünde sürekli yer değiştirerek hareket ederler. Çıplak gözle göz kırpmadan parlayan yıldız gibi görülebilen beş gezegen vardır. Bunlar; Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'dür. Güneş ve Ay'dan sonra görülebildiği zaman gökyüzündeki en parlak gökcismi Venüs gezegenidir. Çıplak gözle gözlenmesi en zor gezegen Merkür'dür.

DÜNYA'DAN BAKILDIĞINDA EN PARLAK GÖRÜNEN GEZEGEN

Dünya'dan bakıldığında en parlak görünen gezegen Venüs'tür. Venüs gökyüzündeki en parlak gökcismi olarak bilinir. Dünya'ya en yakın gezegen olan Venüs'ün büyüklüğü ve şekli Dünya'ya çok benzer olduğu için Dünya'nın ikiz kardeşi olarak da adlandırılmaktadır. Venüs'ün atmosferinde %96,5 oranında karbondioksit, % 3,5 oranında azot ve çok düşük miktarlarda sülfür dioksit, argon, su, karbon monoksit, helyum ve neon bulunur. Ayrıca Venüs, güneş ışınlarının %80'e yakınını yansıtır. Bu yüzden evrendeki en parlak gezegen Venüs'tür. Fakat yaklaşık %20'sini soğurur. Venüs'ü çevreleyen yaklaşık 20 kilometre kalınlığında ve büyük oranda sülfürik asitten oluşan kalın bulut tabakası bulunur. Bu bulut tabakası güneş ışınlarının büyük kısmını yansıtmaktadır.