En sıcak gezegen hangisidir? Güneş sistemindeki en sıcak gezegenler sıralaması

Güneş'e daha yakın olan gezegenler doğal olarak daha sıcak olması ve Güneş'ten daha uzaktaki gezegenler daha soğuk olması tahmin edilebilir ama öyle bir istisnai durum var ki duyunca şaşırabilirsiniz. Merkür Güneş'e en yakın gezegendir, Venüs ise ikinci en yakın gezegendir. Yine de Venüs, Merkür'e kıyasla daha sıcak bir gezegendir. Yine de Venüs, Merkür'e kıyasla daha sıcak bir gezegendir. Bunun nedeni, Venüs üzerindeki "kaçak sera etkisinin" sonucu diyebiliriz. Çünkü Güneş'ten gelen ısının çoğunu hapseden kalın bir karbondioksit örtüsü vardır. Bu durum Venüs atmosferinden kaynaklanmaktadır. Bu atmosferden dolayı, Venüs, Merkür'e kıyasla daha yüksek bir sabit yüzey sıcaklığına sahiptir.

EN SICAK GEZEGEN

Gezegenler içerisindeki Venüs çok yoğun bir atmosfere sahiptir. Bu atmosfer sonucunda da ısıyı bir sera gibi hapseder. Güneş sistemimizdeki en sıcak gezegen, yaklaşık 462 ° C (863 ° F) sıcaklıkla Venüs'tür. Peki, bunun nedeni nedir? Bunun nedeni, Venüs'ün kaçak sera etkisine neden olan kalın Karbondioksit atmosferidir.