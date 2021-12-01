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Giriş Tarihi: 1.12.2021 09:49 Son Güncelleme: 1.12.2021 09:49

En sıcak gezegen hangisidir? Güneş sistemindeki en sıcak gezegenler sıralaması

En sıcak gezegen hangisidir? Güneş sistemindeki en sıcak gezegenler sıralaması

Güneş sisteminde bulunan sekiz gezegen güneşe yakınlık derecelerine göre sıralanmaktadırlar. Güneş'e yakın olanlar yapısal farklıları nedeniyle sıcaklık farkları çok yüksek olmaktadır. Güneş sistemindeki en sıcak ve en soğuk gezegenler sıralaması buna göre belirlenmektedir. En sıcak gezegen hangisidir? İşte Güneş sistemindeki en sıcak gezegenler sıralaması…

Güneş'e daha yakın olan gezegenler doğal olarak daha sıcak olması ve Güneş'ten daha uzaktaki gezegenler daha soğuk olması tahmin edilebilir ama öyle bir istisnai durum var ki duyunca şaşırabilirsiniz. Merkür Güneş'e en yakın gezegendir, Venüs ise ikinci en yakın gezegendir. Yine de Venüs, Merkür'e kıyasla daha sıcak bir gezegendir. Yine de Venüs, Merkür'e kıyasla daha sıcak bir gezegendir. Bunun nedeni, Venüs üzerindeki "kaçak sera etkisinin" sonucu diyebiliriz. Çünkü Güneş'ten gelen ısının çoğunu hapseden kalın bir karbondioksit örtüsü vardır. Bu durum Venüs atmosferinden kaynaklanmaktadır. Bu atmosferden dolayı, Venüs, Merkür'e kıyasla daha yüksek bir sabit yüzey sıcaklığına sahiptir.

EN SICAK GEZEGEN

Gezegenler içerisindeki Venüs çok yoğun bir atmosfere sahiptir. Bu atmosfer sonucunda da ısıyı bir sera gibi hapseder. Güneş sistemimizdeki en sıcak gezegen, yaklaşık 462 ° C (863 ° F) sıcaklıkla Venüs'tür. Peki, bunun nedeni nedir? Bunun nedeni, Venüs'ün kaçak sera etkisine neden olan kalın Karbondioksit atmosferidir.

Sıra

Adı

Yüksek(°C)

Düşük(°C)

Güneşe Uzaklık(km)

1

Venüs

462

462

108 milyon

2

Merkür

427

-220

70 milyon

3

Dünya

56

-89,2

150 milyon

4

Mars

35

-143

230 milyon

5

Jüpiter

-108

-108

778,5 milyon

6

Satürn

-139

-139

1.400 milyon

7

Uranüs

-197

-224

3.000 milyon

8

Neptün

-201

-201

45.000 milyon

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En sıcak gezegen hangisidir? Güneş sistemindeki en sıcak gezegenler sıralaması
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