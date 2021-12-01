En soğuk gezegen hangisidir? Güneş sistemindeki en soğuk gezegenler sıralaması

Birçok kişi Neptün'ün en soğuk gezegen olduğunu söyleyebilir. Bunun nedeni Güneş'e olan uzaklığıdır. Güneş sisteminin sekizinci gezegeni olması nedeniyle Güneş'e en uzak gezegendir. Güneş en iyi ısı kaynağımız olduğu için ondan uzaklaştıkça soğuk olacağı mantıken akla gelir. Fakat bu mantık tam olarak doğru değildir.

EN SOĞUK GEZEGEN

Neptün Güneş'e, Uranüs'e oranla 1.5 kat uzaktır. Buna rağmen Uranüs'ün aldığı günışığının %40'ını almış olsa da yüzey sıcaklığı aşağı yukarı Uranüs'le aynıdır. Neptün troposferinin üst kısımları −221.4 °C sıcaklığa kadar düştüğü gözlemlenmiştir. Atmosfer basıncının 1 bar olduğu seviyede ise sıcaklık −201.15 °C ölçülmüştür.

Uranüs gezegenler arasında en soğuk gezegendir. Uranüs, Güneş'e Neptün'den bir milyar milden daha yakın olduğu için bu beklenmedik bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, bu durum neyden kaynaklı olabilir? Herhangi bir ısı, çoğunlukla gezegenlerin ve aralarındaki farkların yattığı iç kısımlarının hareketinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Gökbilimciler bunun nedeninden tam olarak emin olamamaktadırlar.

Bir başka teoride hem Neptün hem de Uranüs, yüksek düzeyde metan içeren çok benzer atmosferlere sahiptir. Metan ise, ısıyı çok iyi tutan bir gazdır. Yani gezegene ulaşan herhangi bir ısıyı tutmaya çalışır. Neptün, atmosferinde biraz daha yüksek bir metan seviyesine sahiptir. Bu yüzden çekirdeğinde üretilen ısıyı tutmada daha verimli. Yani Neptün'ün başlangıçta daha fazla ısısı ve onu tutmada daha iyi bir atmosferi olduğunu söyleyebiliriz.