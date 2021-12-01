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Giriş Tarihi: 1.12.2021 10:20 Son Güncelleme: 1.12.2021 10:20

En soğuk gezegen hangisidir? Güneş sistemindeki en soğuk gezegenler sıralaması

En soğuk gezegen hangisidir? Güneş sistemindeki en soğuk gezegenler sıralaması

Gezegenler arasında öyle bir soğuk gezegen vardır ki; ismi buzul gezegen olarak adlandırılmaktadır. Uluslararası Astronomi Birliği tarafından yapılan araştırmaya göre bu sıcaklık -224 ‘C olarak ölçülmüştür. Bu gezegeni Güneşten en uzak gezegen olan olarak tahmin edebilirsiniz ama cevap sizi şaşırtabilir. En soğuk gezegen hangisidir? İşte Güneş sistemindeki en soğuk gezegenler sıralaması…

Birçok kişi Neptün'ün en soğuk gezegen olduğunu söyleyebilir. Bunun nedeni Güneş'e olan uzaklığıdır. Güneş sisteminin sekizinci gezegeni olması nedeniyle Güneş'e en uzak gezegendir. Güneş en iyi ısı kaynağımız olduğu için ondan uzaklaştıkça soğuk olacağı mantıken akla gelir. Fakat bu mantık tam olarak doğru değildir.

EN SOĞUK GEZEGEN

Neptün Güneş'e, Uranüs'e oranla 1.5 kat uzaktır. Buna rağmen Uranüs'ün aldığı günışığının %40'ını almış olsa da yüzey sıcaklığı aşağı yukarı Uranüs'le aynıdır. Neptün troposferinin üst kısımları −221.4 °C sıcaklığa kadar düştüğü gözlemlenmiştir. Atmosfer basıncının 1 bar olduğu seviyede ise sıcaklık −201.15 °C ölçülmüştür.

Uranüs gezegenler arasında en soğuk gezegendir. Uranüs, Güneş'e Neptün'den bir milyar milden daha yakın olduğu için bu beklenmedik bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, bu durum neyden kaynaklı olabilir? Herhangi bir ısı, çoğunlukla gezegenlerin ve aralarındaki farkların yattığı iç kısımlarının hareketinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Gökbilimciler bunun nedeninden tam olarak emin olamamaktadırlar.

Bir başka teoride hem Neptün hem de Uranüs, yüksek düzeyde metan içeren çok benzer atmosferlere sahiptir. Metan ise, ısıyı çok iyi tutan bir gazdır. Yani gezegene ulaşan herhangi bir ısıyı tutmaya çalışır. Neptün, atmosferinde biraz daha yüksek bir metan seviyesine sahiptir. Bu yüzden çekirdeğinde üretilen ısıyı tutmada daha verimli. Yani Neptün'ün başlangıçta daha fazla ısısı ve onu tutmada daha iyi bir atmosferi olduğunu söyleyebiliriz.

Sıra

Adı

Yüksek(°C)

Düşük(°C)

Güneşe Uzaklık(km)

1

Venüs

462

462

108 milyon

2

Merkür

427

-220

70 milyon

3

Dünya

56

-89,2

150 milyon

4

Mars

35

-143

230 milyon

5

Jüpiter

-108

-108

778,5 milyon

6

Satürn

-139

-139

1.400 milyon

7

Uranüs

-197

-224

3.000 milyon

8

Neptün

-201

-201

45.000 milyon

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En soğuk gezegen hangisidir? Güneş sistemindeki en soğuk gezegenler sıralaması
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