En Yakın Onluğa Yuvarlama Örnekleri - Onluğa Yuvarlama Nasıl Yapılır, Yöntemi Nedir?

Her doğal sayı farklı basamaklar üzerinden gösterilmektedir. Fakat yapılması gerekilen dört işlem ile ilgili olarak, bu doğal sayılar onluğa yuvarlanmaktadır. Bu sayede kolay ve hızlı bir biçimde işlem yapılabilmektedir. Dilerseniz, Onluğa yuvarlama nasıl yapılır, yöntemi nedir sorularının cevaplarını birlikte inceleyelim...

En Yakın Onluğa Yuvarlama

Herhangi bir sayıyı en yakın onluğa yuvarlama, 10 sayısının tam katlarından olan bu sayıya en yakın olan sayıyı bulmak anlamına gelmektedir. Örneğin:

30 sayısı ve 40 sayısı arasında kalan 33 sayısı; 30 sayısına daha yakındır.

33 sayısına en yakın olan onluk 30 sayısı olduğu için, 33 sayısı bu onluğa yuvarlanmalıdır.

Bir doğal sayıyı en yakın onluğa yuvarlamak için bu sayının birler basamağına bakmak gerekmektedir. Bir sayıyı en yakın onluğa yuvarlamak için mevcut sayının birler basamağına bakmak gerekmektedir. Eğer birler basamağında bulunan sayı 5'ten küçük ise bu sayı aşağı doğru yuvarlanmalıdır.

Eğer birler basamağında bulunan sayı 5'ten büyük ise bu sayı yukarı doğru yuvarlanmaktadır. Ayrıca eğer birler basamağı 5 olan doğal sayı iki onluğa da eşit uzaklıktaysa bu sayı büyük olan onluğa yuvarlanmalıdır. Örneğin 65 sayısı 60'a ve 70'e eşit uzaklıktadır fakat bu sayı 70 sayısına yuvarlanmalıdır.

En Yakın Onluğa Yuvarlama 3. Sınıf

3. Sınıf konularından olan ve birçok problem çözümünde öğrencilere kolaylık sağlayan, en yakın onluğa yuvarlama örnekleri tanımı şu şekilde aktarılmaktadır: Doğal sayılar ile en yakın onluğa yuvarlama işlemi yapılırken ilk önce mevcut sayının hangi onluklar arasında bulunduğu incelenir. Daha sonra sayının birler basamağına bakılmaktadır.

Birler basamağında bulunan rakamı 1, 2, 3 ve 4 olan sayılar kendi onluğuna, yine bu basamakta bulunan ve rakamı 5, 6, 7, 8 ve 9 olan sayılar ise bir sonraki onluğa yuvarlanmaktadır. Ayrıca, doğal sayılar en yakın onluğa yuvarlandıklarında, yuvarlandıkları o sayının birler basamağı sıfır "0" olmaktadır. Dilerseniz en yakın onluğa yuvarlama 3. sınıf konusunu bir soru ve cevap ile örneklendirelim;

Soru: 143 sayısını en yakın onluğa yuvarlayınız.

Cevap: 143 sayısı arasında 140 ve 150 sayıları olmak üzere iki adet onluk bulunmaktadır. 143 sayısı ise birler basamağına bakıldığında 140 sayısına daha yakın gelmektedir. Bu sebeple; 140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150 şekli üzerinde, 143 sayısı 140 sayısına yuvarlanmalıdır.

Onluk Yuvarlama

Birler basamağında bulunan ve sıfır sayısından farklı rakamı olan ondalık sayıların yuvarlanması durumuna, onluğa yuvarlama ya da onluk yuvarlama işlemi ifadesi verilmektedir. Bu şekilde, gerçekleştirilen toplama ve çıkarma işlemleri daha kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bu konuda pratik yapmak ise, en az konuyu öğrenmek kadar önemli olacaktır.

Bir doğal sayının birler basamağında bulunan sayının 1-2-3 ve 4 olması halinde bu doğal sayının aşağı doğru, 5 dahil 6-7-8 ve 9 olması halinde ise yukarı doğru yuvarlanması gerektiği bilinmektedir. Buna göre; 166 sayısı 160 ve 170 onlukları arasında bulunduğu ve 170 sayısına daha yakın olduğu için, 170 sayısına yuvarlanmaktadır. Dilerseniz ayrı olarak; 60 ve 70 sayıları arasındaki sayıların yuvarlandığı sayıları karşılıkları ile birlikte örneklendirelim;