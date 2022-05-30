En Yakın Yüzlüğe Yuvarlama Örnekleri - Yüzlüğe Yuvarlama Nasıl Yapılır, Yöntemi Nedir?

Matematikte her doğal sayı farklı basamaklar üzerinden gösterildiğinden ve kestirme bir işlem olduğu için çok hızlı ve kolay bir biçimde işlem yapabilme imkanı sağlamaktadır. Onluğa yuvarlama işlemi gibi yüzlüğe yuvarlama işlemi de bilinmesi gereken işlemlerdendir. Dilerseniz, Yüzlüğe yuvarlama nasıl yapılır, yöntemi nedir birlikte öğrenelim...

En Yakın Yüzlüğe Yuvarlama

Herhangi bir doğal sayıyı en yakın olan yüzlüğe yuvarlamak için onlar basamağında bulunan sayıya bakmak gerekmektedir. Onlar basamağında bulunan sayı 5'ten küçük ise yani 0-1-2-3 ve 4 ise bu sayı aşağı doğru yuvarlanmaktadır. Ayrıca aşağı yuvarlama işlemi uygulanırken birler ve onlar basamaklarındaki sayılar 0'a eşitlenmelidir.

Onlar basamağında bulunan sayı 5'ten büyük ise yani 5-6-7-8 ve 9 ise bu sayı yukarı doğru yuvarlanmalıdır. Bu durumda yukarı yuvarlama işlemi uygulanırken birler ve onlar basamaklarında bulunan sayılar yine 0'a eşitlenir ve ayrıca bu sayıya 100 eklenmelidir. Örneğin;

8385 - 8300+100 = 8400

En Yakın Onluğa ve Yüzlüğe Yuvarlama

En yakın onluğa yuvarlama işlemi ile en yakın yüzlüğe yuvarlama işlemi iki aynı işlem olarak bilinmektedir. Onluğa yuvarlama işleminde birler basamağına bakılırken, yüzlüğe yuvarlama işleminde ise onlar basamağına bakılmalıdır.

Herhangi bir doğal sayının belirli bir basamağa ilişkin yaklaşık olan değerini bulmaya, mevcut doğal sayıyı yuvarlama işlemi denmektedir. En yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlama işlemlerini kısaca örnekler şeklinde açıklamak gerekir ise; Öncelikle; 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 sayıları birler basamağında bulunmaktadır. Örnekler ile;

Bir doğal sayının birler basamağında bu sayılar içerisinden 0-1-2-3 ve 4 sayıları arasından herhangi bir sayı bulunuyor ise bulunduğu onluya veya aşağı doğru yuvarlanmaktadır. Örneğin; 6573 sayısının birler basamağında 3 rakamı bulunmaktadır. 3 sayısı ilk grupta yer aldığı için 3 sayısını bulunduğu onluğa yani 70 sayısına yuvarlamalıyız. Bu yuvarlama işleminin ardından ortaya çıkan yuvarlanmış yeni sayı 6570 olacaktır.

Bir doğal sayının en yakın yüzlüğe yuvarlanma işlemi ise; mevcut sayının onlar basamağına bakılarak yapılmalıdır. Örneğin 1528 sayısının onlar basamağında bulunan sayı 28'dir. Yuvarlama işlemi yapılırken onlar basamağı dikkate alınmalıdır. Onlar basamağındaki 01'den 50'ye kadar var olan tüm sayıların bulundukları yüzlüğe yuvarlanması gerekmektedir. Örneğin 1528 sayısında bulunan 28 sayısı, 50 sayısından küçük olduğu için bulunduğu yüzlüğe yani 1500 sayısına yuvarlanmaktadır. Onlar basamağında bulunan 50'den sonraki (99'a kadar) sayıları da bir sonraki yüzlüğe yuvarlamak gerekmektedir.

Yüzlük Yuvarlama

Yüzlük yuvarlama işlemi için, bu matematik konusunu tamamı ile kavramak gerekmektedir. Herhangi bir sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlama işlemi için ilk önce bu sayının hangi yüzlükler arasında bulunduğunun anlaşılması gerekmektedir. Önceki yüzlüğü bulmak için ise, mevcut sayının onlar ve birler basamağına 0 sayısı yazılmalıdır.

Bunun dışında diğer herhangi sayılara dokunulmamalıdır. Daha sonraki yüzlüğü bulmak içinse, mevcut sayının yüzler basamağında bulunan sayıyı 1 artırdıktan sonra, onlar ve birler basamağına tekrardan 0 yazılmalıdır. Mevcut sayının son iki basamağı 50 sayısından küçük ise, önceki yüzlüğe yuvarlanmalıdır. Fakat sayının son iki basamağı 50 sayısına eşit ya da 50 sayısından daha büyük ise, bu sayı sonraki yüzlüğe yuvarlanmalıdır. Örneğin;

215: 200 sayısına yuvarlanmalıdır.

225: 200 sayısına yuvarlanmalıdır.

235: 200 sayısına yuvarlanmalıdır.

245: 200 sayısına yuvarlanmalıdır.

255: 300 sayısına yuvarlanmalıdır.

265: 300 sayısına yuvarlanmalıdır.

275: 300 sayısına yuvarlanmalıdır.

285: 300 sayısına yuvarlanmalıdır.

295: 300 sayısına yuvarlanmalıdır.

Yukarıda belirtilen 215-225-235 ve 245 sayılarının onlar basamağında bulunan sayılar 50 sayısından küçük olduğu için, bu sayılar 200 sayısına yuvarlanmalıdır. Ayrıca, 255-265-275-285 ve 295 sayılarının onlar basamağında bulunan sayılar 50 sayısından daha büyük olduğu için, bu sayılar 300 sayısına yuvarlanmalıdır. Daha kolay anlatım biçimi ile; yüzlük yuvarlama işlemleri, eğer mevcut sayı dört haneli ise bu sayının son iki hanesi gözetilerek işlem yapılmalıdır.