En yeşil kampüs Selçuk’ta

Türkiye'nin en genç rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'un yönetiminde gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye'nin öncü üniversiteleri arasında yer alan Selçuk Üniversitesi bilimsel, sanatsal ve kültürel anlamda ülkeye katma değer sağlayacak toplumsal odaklı gelişmelere imza atıyor. Selçuk Üniversitesi, dünyanın seçkin yükseköğretim kurumlarını sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye duyarlılık alanlarında değerlendiren "UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması 2022" listesinde dünyanın en yeşil 431'inci kampüsü oldu. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) verilen 2023 Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde 37 Bayrak Ödülü ile Türkiye 1'incisi olan Selçuk Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından da Akreditasyon Belgesi alarak başarısını tescilledi.Selçuk Üniversitesi, TEKNOFEST 2021'de 3 ödül alırken, TEKNOFEST 2022'de ödül sayısını 3 katın üzerinde artırarak 10 ödül, 2023 yılında düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'da da 15 ödül alarak başarısını sürdürdü. TÜBİTAK "Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında 67 projeyle Türkiye'de ilk 15'te yer aldı. TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı "Korunma ve Tedavi Ulusal Platformu" Araştırma Programı kapsamında da üniversitenin yürütücüsü olduğu projede veteriner fakültesi görev aldı.Son yıllarda uluslararası sıralamalarda aldığı derecelerle başarı grafiği giderek yükselen üniversite, dünyanın önde gelen sıralama kuruluşlarından Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2023'te 15 farklı alanda Türkiye'de ilk 7'de yer alırken dünya çapında "Nitelikli Eğitim" alanında 41'inci, "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" alanında 97'nci oldu. Yine THE tarafından açıklanan 2023 THE Asya Üniversiteleri Sıralaması'na göre Türkiye'de 80 üniversite arasında 11'inci olurken genel sıralamada 351-400 aralığına çıkarak uluslararası akademik sıralamalardaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören milli sporcular da çok sayıda derece elde etti.