En Zıt Anlamlısı Nedir? En Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Bir şey alırken ya da bir şeyi gösterirken bile 'en uzakta' ya da 'en büyük olan' diye tarif ederek kullandığımız en kelimesi günlük konuşma dilimizi oluşturan kelimelerden biridir. Buna bağlı olarak çok karşımıza çıkar ve bu da en kelimesini merak edilen kelimelerden biri haline getirmiştir. Buyurun hep beraber hem en kelimesinin anlamına, hem zıt anlamına hem de cümle içinde örnek kullanımına beraber bakalım.

EN KELİMESİNİN ANLAMI

En kelimesi köken olarak Türkçe bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Dilimizdeki kelimelerin anlamlarına baktığımız Türk Dil Kurumuna göre 'en' kelimesinin anlamı aşağıdaki gibidir;

Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik.

Başına geldiği sıfatların üstün derecede olduğunu niteleyen kelime.

İki farklı anlam olarak karşımıza çıkan en kelimesinin daha iyi anlaşılması için cümle içinde kullanım örnekleri ile yazımıza devam edelim;

Tahtanın enini ölçtükten sonra kesmeye başladı.

En iyi öğrencisini seçmek onun için zor bir karar oldu.

EN KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

En kelimesin zıt anlamlı kelimelerine baktığımızda, kelime anlamında odluğu gibi karşımıza iki farklı zıt anlam çıkabilmektedir.

1- En kelimesi ölçü bildiren bir anlamda kullanıldığında karşıt kelimesi olarak karşımıza çıkan kelime 'boy' kelimesidir. Boy kelimesi anlam olarak bakıldığında 'bir nesnenin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık' olarak karşımıza çıkmaktadır. Örnek cümle ile açıklayacak olursak;

Seçtiği örtü masanın boyunu daha uzun göstermişti.

2- En kelimesi eğer ki bir sıfatın üstün derecesini belirtmek şeklinde bir anlam ile karşımıza çıkıyorsa burada fazla ve çok anlamlarına geldiği için karşıt kelime olarak karşımıza çıkacak kelime 'yokluk' belirtmesi şeklinde olacaktır. Yani, kendi zıt anlamını kendi cümle içinde kullanımı ile gösterecektir aslında. Örnek ile açıklarsak eğer;

'En iyi film' cümlesinde en kelimesi iyi ve olumlu bir anlama geliyorken 'en kötü film' cümlesinde ise olumsuz ve negatif bir anlam ile karşımıza çıkmaktadır.

EN KELİMESİNE BENZER KELİMELER

En kelimesinin anlamı ve zıt anlamını öğrendikten sonra dikkat etmemiz gereken diğer bir unsur da benzer kelimeleridir. Cümle içinde karşılaşabileceğimiz benzer kelimeleri de öğrenmekte her zaman yarar vardır. İşte en kelimesinin benzer kelimeleri;