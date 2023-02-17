En Zıt Anlamlısı Nedir? En Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Bir şey alırken ya da bir şeyi gösterirken bile 'en uzakta' ya da 'en büyük olan' diye tarif ederek kullandığımız en kelimesi günlük konuşma dilimizi oluşturan kelimelerden biridir. Buna bağlı olarak çok karşımıza çıkar ve bu da en kelimesini merak edilen kelimelerden biri haline getirmiştir. Buyurun hep beraber hem en kelimesinin anlamına, hem zıt anlamına hem de cümle içinde örnek kullanımına beraber bakalım.
En kelimesi köken olarak Türkçe bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Dilimizdeki kelimelerin anlamlarına baktığımız Türk Dil Kurumuna göre 'en' kelimesinin anlamı aşağıdaki gibidir;
İki farklı anlam olarak karşımıza çıkan en kelimesinin daha iyi anlaşılması için cümle içinde kullanım örnekleri ile yazımıza devam edelim;
En kelimesin zıt anlamlı kelimelerine baktığımızda, kelime anlamında odluğu gibi karşımıza iki farklı zıt anlam çıkabilmektedir.
1- En kelimesi ölçü bildiren bir anlamda kullanıldığında karşıt kelimesi olarak karşımıza çıkan kelime 'boy' kelimesidir. Boy kelimesi anlam olarak bakıldığında 'bir nesnenin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık' olarak karşımıza çıkmaktadır. Örnek cümle ile açıklayacak olursak;
2- En kelimesi eğer ki bir sıfatın üstün derecesini belirtmek şeklinde bir anlam ile karşımıza çıkıyorsa burada fazla ve çok anlamlarına geldiği için karşıt kelime olarak karşımıza çıkacak kelime 'yokluk' belirtmesi şeklinde olacaktır. Yani, kendi zıt anlamını kendi cümle içinde kullanımı ile gösterecektir aslında. Örnek ile açıklarsak eğer;
En kelimesinin anlamı ve zıt anlamını öğrendikten sonra dikkat etmemiz gereken diğer bir unsur da benzer kelimeleridir. Cümle içinde karşılaşabileceğimiz benzer kelimeleri de öğrenmekte her zaman yarar vardır. İşte en kelimesinin benzer kelimeleri;