Endemik Ne Demek? Endemik Bitki ve Tür Nedir, Türkiye’deki Örnekleri Neler?

Endemik kelimesinin kökeni Fransa' dan gelmektedir. Endemik kelimesi Fransızca kökenli bir kelime olarak bilinir. Dilimizde de kendisine bir yer edinmiştir ve kullanılmaya başlamıştır. Endemik bitkiler sınavlarda, bilmecelerde ve televizyonda karşımıza çıkmaktadır. Endemik kelimesi ile ilgili en merak edilen şu soruların cevaplarını sizler için derledik; endemik ne demek, endemik bitki nedir, endemik tür nedir, Türkiye'deki endemik bitkiler neler?

Endemik Ne Demek?

Endemik sözcüğü Yunanca endemos sözcüğünden gelmektedir. Anlamı o yere ait demektir. Endemizm ise bir bitkinin o yere ait olma durumu olarak açıklanır. Fransızcadan dilimize geçmiş olan endemik kelimesinin sözlük anlamı; bir bölgede yaşayan veya yetişen bitki, hayvan şeklinde açıklanır. Bir çok kaynakta karşımıza çıkan endemik bitki sınırları belli olan ve dar bir alanda yayılış gösteren bitkilere denmektedir.

Endemik Bitki ve Tür Nedir?

Endemik bitki adı verilen bitkiler dünyanın tek bir yerinde yetişen özel bitkilere verilen genel bir isimdir. Endemik bitkiler bitkiler içerisinde bir tür olarak değerlendirilebilir.

Türkiye'deki Örnekleri Neler?

Kasnak Meşesi; En sık görüldüğü iller Konya, Afyon, Isparta ve Kütahya'dır. Odunları değerli olarak kabul edilir ve genel olarak mobilya kaplaması ve parke üretiminde kullanılır.

Sığla Ağacı; Türkiye'de en sık Muğla ve Fethiye civarlarında görülmektedir. Görüntüsü çınarı andırır ve boyu 20 metreye kadar uzayabilir. Bazı bölgelerde Günlük ağacı olarak anılır.

İspir Meşesi; Yozgat, Kastamonu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde görülen bir türdür. Çok kısa yaprak saplarına sahiptir ve boyu yaklaşık olarak 6-7 metreye kadar uzayabilir.

Datça Hurması; Teke Yarımadası ve Datça bölgesinde yetişen bir bitkidir. Ortalama 10-15 metre boyunda olurlar. Meyveleri 1.5 cm boyunda ve sarı- kahverengi arası bir renkte olur. Datça hurması şiddetli rüzgarlardan olumsuz etkilendikleri için genellikle derin vadilerde yaşayabilirler.

Kazdağı Göknarı; Yalnızca Kazdağı'nda görülür. Boyu yaklaşık 30 metreye kadar uzar. Yaprakları yassı olan bu ağacın tepesinde bulunan kozalakları yaklaşık olarak 20 cm boyuna ulaşabilir. Kazdağı Göknarı rutubetli toprakları çok sever.

Anadolu Glayölü; Genel olarak Akdeniz ve Ege Bölgelerinde görülür. Anadolu Glayölü adı verilen bu ağaç kızılçam ormanları ve makilerde bahar ve yaz aylarında görülür. Çok narin bir endemik bitkidir. Maalesef tamamen yok olma riski ile karşı karşıyadır.

Ters Lale; Anadolu'da neredeyse her bölgede rastlanılan bu çiçek türü en çok Hakkari ve Van illerimizde yetişir. Her dalında 6 yaprak bulunur ve boyu yaklaşık 70 cm'e kadar uzar.

Antalya Çiğdemi; Yalnızca Antalya'da yetişen bir bitkidir. Ormanlarda dağınık halde bulunur. Ekim ayından başlar ve Aralık ayına kadar çiçek açar.