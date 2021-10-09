Ender Eş Anlamlısı Nedir? Ender Kelimesinin Eş Anlamlısı

Ender kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Nispeten yeni bir sözcük olan ender kelimesinin dilimizde birçok muadili bulunmaktadır. Ender kelimesinin eş anlamlısını merak eden kişilerin içeriğimizi okuması yeterlidir. İşte enderin eş anlamlısı!

ENDER EŞ ANLAMLISI

Türk Dil Kurumuna göre ender kelimesinin eş anlamlısı birden fazladır. Enderin eş anlamlısı olarak kullanılabilecek kelimeler nadir, nadide, seçkin ve seyrek sözcükleridir. Bu kelimeler ender sözcüğü yerine her zaman geçebilmektedir. Bu kelimelerin her biri ender eş anlamlısı olarak günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılmaktadır. Lakin genellikle ender kelimesi yerine nadir sözcüğü tercih edilmektedir.

Günümüzde İngilizce kelimelerinde cümle içinde kullanım oranı artmıştır. Bu nedenle bazı kişiler sözcüklerin İngilizce anlamını da merak etmekte ve bu kelimeleri neredeyse bir eş anlamlı sözcük kullanır gibi kullanmaktadır. Ender kelimesi yerine kullanılabilecek İngilizce sözcük ise "unic" veya "rare" kelimeleridir.

ENDER NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE ENDER TANIMI

Ender kelimesi Türkçe bir sözcük değildir. Ender kelimesi Arapça kökenli kelimelerden bir tanesidir. Ender kelimesi Arapça en nadir, daha nadir anlamlarına gelen "andar" sözcüğünden türeyerek dilimize gelmiştir. Yapılan araştırmalar ender kelimesinin yazılı olarak tarihte ilk 1680 senesinde François de Mesgnien Meninski tarafından kaleme alınan Meninski Sözlüğü'nde kullanıldığını ortaya koymuştur.

Türk Dil Kurumuna göre ender kelimesinin iki anlamı bulunmaktadır. Ender kelimesinin sözlük anlamlarından ilki çok az, çok seyrek manalarına gelmektedir. Ender kelimesinin bir diğer anlamı da aslında bu manaya çok yakındır. Enderin manalarından ikincisi çok seyrek bir biçimde, çok seyrek olarak anlamlarına gelmektedir. Ender kelimesi genellikle bir sıfat olarak karşımıza çıkmaktadır.