Endişe Eş Anlamlısı – Endişe Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Endişe kelimesi, günlük hayatta en sık kullanılan sözcükler arasındaki yerini koruyor. Genel anlamda var olması gerekirken bulunmayan anlamını taşıyan endişe eş anlamlısı olan sözcük merak ediliyor. Bu sebeple de "endişe" kelimesi eş anlamlısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TDK ve eş anlamlı kelimeler sözlüğü bu noktada yardımımıza yetişiyor. Peki endişe eş anlamlısı nedir? İşte, endişe eş anlamlısı olan sözcük

ENDİŞE EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Eş anlamlı kelimeler anlamca birbirinin aynısı olan anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Eş anlamlı kelimeler yerine anlamdaş kelimeler de denilebilmektedir. Endişe kelimesinin eş anlamlısı tasa, kaygı, korku, düşünce, kuşku sözcükleridir.

ENDİŞE EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Endişe kelimesinin eş anlamlısı tasa, kaygı, korku, düşünce, kuşku sözcüğüdür. Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir. Endişe kelimesi tasa, kaygı, korku, düşünce, kuşku anlamını taşıyor.

ENDİŞE NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Endişe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Endişe kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ye göre, endişe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tasa, kaygı

- Kuşku

- Korku

- Düşünce