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Giriş Tarihi: 7.3.2023 09:53 Son Güncelleme: 7.3.2023 09:53

Endojen Nedir? İktisatta ve Tıpta Endojen Ne Demek, Anlamı Ne?

Endojen Nedir? dendiği zaman akıllarda birden fazla çağrışım meydana gelmektedir. Bunun esas sebebi endojen kelimesinin her zaman aynı şeyi ifade etmek için kullanılmıyor olmasında yatmaktadır. Peki ya iktisatta endojen nedir? sizler için endojen kelimesinin her iktisat hem de tıp alanında ne şekilde kullanıldığını detaylı bir şekilde araştırdık ve tıpta endojen ne demek? sorusuna kapsamlı bir yanıt getirdik.

Endojen Nedir? İktisatta ve Tıpta Endojen Ne Demek, Anlamı Ne?

Endojen Nedir? konusunda tek bir cevap almak mümkün değildir çünkü kelimenin birden fazla alanda terimsel karşılığı bulunmaktadır. Endojen nedir? şeklinde düz bir soru sorulduğunda karşıdaki kişi muhtemelen soruyu tam anlamayacaktır. O nedenle iktisatta endojen nedir? şeklinde sorarak konuya daha net bir cevap almak mümkün. Aynı şekilde tıp ile ilgili bir durumdan bahsediliyorsa da direkt olarak tıpta endojen nedir? demek en doğrusu olacaktır.

Endojen Nedir?

Endojen hem ekonomi biliminde hem de tıp biliminde kullanılmakta olan bir kelime olarak karşımıza çıkar. Her iki bilimde de farklı bir terim olmasına karşın aslında kullanımların anlatmak istediği noktada bazı benzerlikler de vardır. Bu içerikte endojen kelimesinin iktisat ve tıpta nasıl kullanıldığını kapsamlı ve akıcı bir dille anlatmaya gayret gösterdik.

İktisatta Endojen Nedir?

İktisatta endojenin ne olduğu genel olarak finans, ekonomi, bankacılık gibi alanlarda bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Ekonomi biliminde endojenlere içsel değişken de denmektedir ve tanımlaması da "istatistiksel bir modelde bulunan model içerisindeki farklı değişenlerle olan iliş tarafından değiştirilen ya da belirlenen bir değişken" şeklindedir.

Daha farklı bir biçimde ifade edilecek olursa endojen, bağımlı bir değişken ile aynı anlamı taşımaktadır. Bu da incelenmekte olan sistemdeki öbür esaslar ile ilişkisi olduğu anlamını taşımaktadır. Tüm bunların sonucunda anlaşılmaktadır ki endojen değerleri farklı değişkenler tarafından da belirlenebilmektedir.

Tıpta Endojen Nedir?

Endojen, yalnızca iktisat yani ekonomi biliminde değil, aynı zamanda tıp biliminde de kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Tıp dilinde çok geniş bir anlama sahip olan endojen kelimesi aslında en temel anlamıyla "içten gelen" demektir. Veya "içte olan" şeklinde de not edilebilir.

Endojen, tıpta genel olarak teşhisleri koymak için başvurulan bir kelimedir. Örneğin "endojen sıkışma" şeklinde bir ifade kullanımında kişi "içten sıkışma" veya "içte sıkışma" olaylarını ifade etmek istiyordur. Genel anlamıyla endojen tıp dünyasında bu şekilde kullanılan ve genelde tanı koymada işleri kolaylaştıran bir kelimedir.

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Endojen Nedir? İktisatta ve Tıpta Endojen Ne Demek, Anlamı Ne?
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