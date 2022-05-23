Endokrin Sistem Nedir? Endokrin Sistem Hastalıkları, Organları, Hormonları Nedir, Nasıl Çalışır?

Endokrin sistem daha önce özellikle derslerde sıkça duyduğumuz fakat anlamını pek bilmediğimiz bir sistem olarak karşımıza çıkmıştır. Vücudumuzda görev yapan diğer sistemlerde olduğu gibi Endokrin sisteminin önemli özellikleri bulunur. Hayatta kalmak, büyümek, çoğalmak ve çok hücreli organizmanın fizyolojik taleplerini karşılamak için doku, organ ve sistemlerin birbiriyle uyumlu olması gerekir. Bu durumda Endokrin sistem devreye girer ve organizmanın iç ve dış koşullarına yanıt verir. Endokrin sistem özellikle vücuttaki dengeyi düzenleyen iç salgı bezlerinden oluşmuştur. Bu sistemin içerisinde yer alan iç salgı bezlerinin patolojik nedenleri, bazı rahatsızlıkları da ön plana çıkarmıştır.

Endokrin Sistem

Endokrin sistem, vücudun iç dengesini ve üreme fonksiyonlarını düzenleyen bir sistemdir. Bu kimyasal sistem, vücudumuzun iyi çalıştığından emin olmak üzere bize bazı haberler verir. Ergenlik döneminde salgılanan büyüme ve gelişme hormonları da bu sistemde yer alan bezler sayesinde kan damarlarına taşınır. Bu sistemde meydana gelen bozukluklar bazı rahatsızlıkların görülmesine de neden olur.

Endokrin Sistem Nedir?

Endokrin sistem, iç salgı bezleri, hormon üreten dokular, hormonlar ve hormon reseptörlerinden oluşur. Bu sistemde hormon salgılayan çeşitli organ ve dokular da bulunur. Bu sistem üreme, beslenme, maddelerin hücreler tarafından kullanımı, tuz ve sıvı dengesini ayarlama gibi pek çok görevi bulunur. Bu sistem, canlıların yaşadığı dış ortamda meydana gelen değişimlere uyum sağlamak ve iç ortamlardaki den geyi korumak zorundadır.

Endokrin Sistem Hastalıkları

Endokrin sisteminin bazı hastalıkların oluşumunda payı vardır. Bu hastalıklar aşağıdaki gibidir;

1-Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları: Böbrek üstü bezlerinin işlevini yerine getiremediği durumda kişinin bağışıklık sistemi zayıflar. Bu kişilerde çabuk yorulma ve halsizlik görülür. Böbrek üstü bezi tümörü en yaygın hastalıklardan birisidir.

2- Tiroid Bezi Hastalıkları: Troid bezinin aşırı büyümesi Guatr hastalığını ortaya çıkarır. Bir yumru şeklinde oluşur ve ameliyatla alınır.

3- Hipofiz Bezi Hastalıkları: Hipofiz bezinde ortaya çıkan tümörler Cushing adı verilen bir hastalığa işarettir. Bu hastalığın ortaya çıktığı kişide konsantrasyon kaybı, yorgunluk, uyumada güçlük çekme gibi belirtiler dikkat çeker.

4- Timus Bezi Hastalıkları: Timus besi hastalıkları arasında DiGeorge Sendromu vardır.

5- Paratiroid Bezi Hastalıkları: Bu hastalıklar arasında en sık görülen Paratitoid kanseridir.

Endokrin Bezler

Kimyasallar üreten ve salgılayan bir hücre grubu Endokrin bezler olarak dikkat çeker. Bu bezler, kandaki ve hücredeki öncüleri kullanarak tamamlanmış kimyasal ürünler oluşturur. Endokrin bezleri; Hipotalamus bezi, Tiroid bezi, Paratiroid bezi, Böbrek üstü bezleri, Pankreas şeklindedir.