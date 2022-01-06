Endonezya Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde? Endonezya Nerede, Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Endonezya yaklaşık olarak 270 milyon nüfusa sahiptir. Nüfus açısından da dünyanın en kalabalık ülkeleri arasındadır. Başkenti Cakarta olan Endonezya'da Endonezce dili konuşulmaktadır. Ayrıca Endonezya para birimi de Endonezya Rupiahı'dır.

Endonezya Hangi Kıtada?

İnsanların merakla hakkında araştırma yaptığı Endonezya, Asya kıtasında bulunmaktadır. Hint ve Pasifik okyanusu arasında bulunan Endonezya, dünyanın da en kalabalık Müslüman ülkelerinin başında gelir.

Başkanlık sistemli üniter cumhuriyet sistemi ile yönetilen Endonezya'nın karadan komşuları Doğu Timor, Malezya ve Papua Yeni Gine'dir. Endonezya'nın Avustralya, Filipinler ve Singapur ile de deniz sınırı bulunmaktadır. Ayrıca Andaman ve Nikobar Adaları ile de deniz sınırı vardır. Andaman ve Nikobar Adaları Hindistan'a bağlıdır.

Endonezya Dünya'nın Hangi Bölgesinde?

Endonezya ülkesi asya kıtasında bulunduğu gibi bir kısmı güney yarım kürede yer almaktadır. Endonezya'nın başkenti olan Cakarta dünyanın da en kalabalık ikinci metropolü konumundadır. G20 ülkeleri arasında yer alan Endonezya, Güney Doğu Asya'nın en büyük ekonomisine sahip ülkesidir.

Endonezya hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır diye internet üzerinde bir arama yaptığımızda ise asya kıtası cevabını alırız. Ayrıca Endonezya'nın bir bölümü güney yarım kürede bir bölümü de kuzey yarım kürededir. Kısacası Endonezya hangi yarım kürede yer alır sorusunun cevabı her iki yarım kürede de yer alırdır.

Endonezya sahip olduğu iklim açısından gür ve tropik ormanlara sahiptir. Endonezya'da bol bol çeşitli bitkiler bulunmaktadır. Çokça sahip olduğu doğal kaynaklar nedeni ile de Hollanda bu ülkeyi sömürge olarak kullanmaktan vazgeçmek istememektedir. Kuş çeşitliliği ile dünyada nam salan Endonezya, dünyada hayvan çeşidinin en fazla olduğu ülkelerin ilk sıralarında gelmektedir. Kaplandan maymunlara, yılandan orangutanlara birçok çeşitli hayvan Endonezya ekosistemi içerisinde kendisine yer edinmiştir. Binlerce adadan oluşması, çeşitli bitki ve hayvan türlerine sahip olması nedeni ile de turistler için cazibe merkezi haline gelmektedir.