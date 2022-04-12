Endonezya Para Birimi Nedir? Endonezya Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Asya kıtasının son zamanlarda ekonomik potansiyeli ve faaliyetleri yükselişe geçen ülkelerden birisi olan Endonezya çoğu ülkelere ham madde ihracatı yapan ve yine çoğu ülkeden işlenmiş ürün ithalatı yapan bir ülkedir. Ayrıca Asya seyahati yapan turistlerin de tercihleri arasında olan Endonezya, para birimi merak edilen ülkelerden birisidir. Endonezya para birimi sembolü nedir? İşte detaylar...

Endonezya Para Birimi Nedir?

Endonezya para birimi 'Endonezya Rupisi' adı verilen para birimidir, Hindistan Rupisinden türemiş olan bu para birimi Bank Indonesia yani Endonezya Merkez Bankası tarafından ülke piyasasına sürülmektedir.

Endonezya Rupisinin banknot paralarının üzerinde geçmişteki Endonezya liderlerinin resimleri vardır. Endonezya Rupisine ait 5 birim madeni para vardır bunlar 50, 100, 200, 500, 1000 sen'dir. Banknot olarak ise 7 birim para vardır bunlar 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 Rupidir.

Endonezya Para Birimi Kaç TL'dir?

Endonezya bizim ülkemizle beraber bir çok ülkeye ham madde ihracatı yapan ve yine bu ülkelerden işlemiş malları ithal eden bir ülkedir. Bu sebeple ülkemizde de özellikle ekonomi severler tarafından Endonezya para birimi Türk Lirasına karşılığı araştırılan konulardan birisidir. 1 Endonezya Rupisi 0.0010 Türk Lirasına tekabül eder.

Endonezya Para Birimi Sembolü Nedir?

Ülkelerin para birimlerine ait uluslararası parametrelerde geçen para kodları ve sembolleri mevcuttur. Endonezya Rupisinin uluslararası para kodu IDR, sembolü ise RP şeklindedir.