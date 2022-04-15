Endonezya’da Saat Kaç? Endonezya Türkiye Saat Farkı İle Jakarta Ve Bali’de Şuan Saat Kaç?

Endonezya 270 milyon civarında nüfusa sahip olmasıyla dünyanın en kalabalık 4. ülkesi olarak yer alıyor. Aynı zamanda ülke, en kalabalık Müslüman ülkesi olarak da biliniyor. Demokrasi ile yönetilen Endonezya'da çok fazla dini inanç mensubu insan bulunuyor. Ülkenin en ünlü adası Bali, adalar merkezi olarak da kabul ediliyor. Pek çok ilgi çekici yönü sayesinde Endonezya merak edilen ülkeler arasında yer alıyor.

Endonezya Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Türkiye ile Endonezya arasındaki saat farkı 4 saat olarak biliniyor. Bunun sebebi ise Endonezya Cumhuriyeti'nin konumunun Türkiye'den daha doğuda yer alması. Endonezya 17 binden fazla adadan oluşan bir ülke olduğu için saat farkında değişiklikler görülebiliyor. Örneğin Jakarta ile aradaki fark 4 iken, en ünlü adalardan Bali ile Türkiye arasındaki saat farkı 5 olarak biliniyor.

Endonezya'da Saat Kaç?

Türkiye'de saat 19.00 iken Endonezya Cumhuriyeti'nde ise saat: 23.00'ı gösteriyor. Endonezya Cumhuriyeti'nin en büyük ada ülkesi olması nedeni ile adalar arasında saat farkında değişiklik görülebiliyor. Bu nedenle Türkiye'de saat 11.00 iken Bali'de saat 16.00 oluyor.

Endonezya'nın Başkenti Neresidir?

Endonezya'nın başkenti Jakarta olarak biliniyor. Jakarta aynı zamanda dünyanın en kalabalık ikinci metropolü olarak geçiyor. Kara komşuları ise Malezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor iken deniz sınırı komşuları ise Andaman ve Nikobar Adaları'dır.

Geniş yaban alanına sahip olan Endonezya Cumhuriyeti, en yüksek seviyede biyoçeşitliliğe sahip ülkeler arasında da yer alıyor.

Endonezya'nın Bayrağı Nedir? Bayrak Renklerinin Anlamları Nedir?

Doğal güzellikleri ile adından sıkça söz ettiren Endonezya'nın bayrağı, 13. yüzyılda kurulmuş olan Majapahit İmparatorluğu'nun bayrağından geliyor. Ülkenin bayrağı ilk olarak 17 Ağustos 1945 tarihinde göndere çekilmiştir. Bayrağın göndere çekildiği gün aynı zamanda Endonezya Bağımsızlık Günü kutlamaları devam ediyordu ve o sırada halka duyurulmuştu. Daha sonrasında bayrak üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Endonezya bayrağı, yapısal olarak Polonya bayrağı ile benzerlik gösteriyor. Üstte kırmızı, altta ise beyaz olmak üzere iki eşit büyük şeritten oluşuyor. Renklerin anlamları ise şu şekilde:

Kırmızı: Cesareti,

Beyaz: Ruhsal ögeleri

olarak simgeleniyor.

Monako bayrağı ile oranı dışında biçim olarak tamamen aynı olarak biliniyor. Endonezya Cumhuriyeti toplumu, bayraklarına "merah putih" yani "kırmızı beyaz" olarak adlandırıyor.

Endonezya'ya Ne Zaman Gidilir?

Endonezya'da kış mevsimi yaşanmıyor. Yine de çok fazla yağmur yağdığından belirli zamanlarda gidilmesi öneriliyor. Özellikle nisan ve ekim aylarında yağmur miktarları ortalamanın altına düşüyor. Bu yüzden de Endonezya Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek için en ideal dönem olarak görülüyor.