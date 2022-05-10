Endoplazmik Retikulum Görevi Ve Özellikleri – Endoplazmik Retikulum Nedir, Hangi Hücrelerde Bulunur?

Öğrenim hayatımız boyunca defalarca karşımıza çıkan bir isimdir endoplazmik retikulum. Özellikle ilk karşılaştığımız zamanlarda isminden dolayı öğrenemeyeceğimizi düşünsek de aslında endoplazmik retikulum görevi ve özelliklerini hepimiz öğrenebiliriz. Eğer siz de endoplazmik retikulum nedir, hangi hücrelerde bulunur diye araştırmaya başladıysanız doğru yerdesiniz.

Endoplazmik Retikulum Nedir?

Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında uzanan hücre içi kanallar sistemine endoplazmik retikulum denmektedir. Endoplazmik retikulum iki çeşittir. Granüllü endoplazmik retikulum ve granülsüz (düz) endoplazmik retikulumdur.

Granüllü Endoplazmik Retikulum: Üzerinde yapısal olarak ribozomlar bulunan endoplazmik retikulumdur.

Granülsüz (düz) Endoplazmik Retikulum: Üzerinde ribozom bulundurmayan endoplazmik retikulumdur. Düz olarak da adlandırılır.

Endoplazmik Retikulum Özellikleri

Hücre zarından başlayıp çekirdek zarına kadar olan uzunluğu vardır.

Hücre bölünmesi sırasında erir ve kaybolur. Hücre bölünmesi tamamlandığında ise yeniden yapılır.

Bazı endoplazmik retikulumlarda ribozom bulunur bazılarında bulunmaz.

Alyuvarlar hariç bütün ökaryot hücrelerde bulunurlar.

Endoplazmik Retikulum Görevleri

Hücre destekçisidir. Genel olarak hücreye destek olması ile bilinir.

Hücre çekirdeğinin belirli bir bölgede sabit kalmasını sağlar.

Yağ moleküllerini sentezler.

İlaç ve alkol gibi maddelerin zehirleyici etkilerini yok eder.

Steroit yapılı bazı hormonların sentezlenmesinde görevlidir.

Hücre içi maddelerin taşınmasını sağlar.

Karaciğer hücrelerinde depolanan glikojenin, glikoza dönüşmesinde ve parçalanmasında görev alır.

Çizgili kaslarda kaşın gevşemesini sağlayan organeldir.

Enzimleri golgi cisimciğine iletir.

Lizozom üretilmesini sağlar.

Bazı hücrelerde glikojen, streoidler ve diğer makromolekülleri depolar.

Endoplazmik Retikulum Hangi Hücrelerde Bulunur?

Boru biçimli ve hücre içi aktarımda görevli olan endoplazmik retikulum hücre içerisinde yer alan tüm ökaryot hücrelerde bulunmaktadır.