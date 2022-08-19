Orta çağa, yani geri dönük bakıldığında yüzlerce yıl öncesinde kullanılmış terimlerden olan endüljans, Hristiyanlık üzerinde önemli bir yere sahip bir terimdi. Bazı dini kararların alınmasında endüljansın yeri büyüktü. Genel olarak Katolik kilisesi tarafından insanlara verilen dini bir belge söz konusudur. Peki, "endüljans ne demek?" İnternet kullanıcılarının dini konular üzerinde araştırmalar yaptığında görmekteyiz ki endüljans araştırması yapılan konulardan biri olmuştur. Yazımızda bizler de Endüljans ne demek, tarihte endüljans anlamı ve Avrupa tarihi açısından önemi nedir sorularını yanıtladık.

Endüljans Ne Demek?

Hristiyanlıkta günahlardan dolayı çekilecek cezanın kısmen veya bütünüyle affedilmesi anlamı taşımaktadır. Endüljans, Orta çağ Avrupa dünyasının bir tür günah çıkarma ve öldükten sonra cennete gidebilmek için Papa'nın sattığı af belgesidir. Bir nevi kilisenin halktan para alarak cennetten toprak satmasıdır. Katolik kilisesi Yeniçağ başlarında yapılan harcamalar üzerine bir bildiri yayınladı. Bildiride Hristiyan vatandaşların günahlarından kurtulabilmek için kiliselere bağışlarda bulunmaları yazmaktaydı. Bildiri Katolik Kiliselere karşı toplu grup hareketlerine sebep oldu ve böylece reform hareketi başladı. Kutsal devlet ve din otoritesi sorgulanmaya başladı.

Endüljans Nedir?

Endüljans, Hristiyanlıkta günahlar tarafından çekilecek cezaların kısmen ya da bütünüyle affedilmesi olarak bilinir. Bu af ise maddi kiliseye yapılan maddi yardımlarla olmaktadır. Yani kilise kısaca para karşılığı cennetten halka toprak satmaktadır diyebiliriz. Bu uygulanan durum ise halkta büyük kıpırdanmalara sebep olmuş ve yaşanan toplum hareketleri ve bilinçlenmeyle reform hareketi başlamıştır.