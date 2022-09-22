Endülüs Emevi Devleti Özellikleri - Endülüs Emevilerinin Eserleri, Medreseleri, Alimleri, Katkıları ve Yıkılışı

İslam eserleri arasında ayrı bir öneme sahip olan Endülüs Emevi Devleti eserleri, bugün hala tüm ihtişamı ile ayakta kalmayı başarmıştır. Endülüs Emevi Devleti özellikleri çok yönlü ve oldukça ayrıntılıdır. Teknoloji ve bilimsel çalışmalara önayak olan ve Endülüs'te yetişen alimler, İslam alemini bu anlamda zirveye çıkarmayı hedeflemişlerdir. İşte Endülüs Emevi Devleti'nin insanlığa katkıları ile ilgili detaylar…

Endülüs Emevi Devleti Özellikleri ve Yıkılışı

İslam dünyasını 90 yıl (661-750) süreyle yöneten Emevi hanedanının kurucusu Muaviye'nin iktidara gelmesi, hiç kolay olmamıştır. Muaviye'nin en temel görevleri, ayrılıkçı hareketlerin önüne geçmek, iç savaşı engellemek, göçebelerin memnuniyetsizliğini gidermek ve idari merkezlerin halifenin otoritesinin önüne geçmesine izin vermemektir. Muaviye, yaptıklarıyla Muhammed ve ilk iki halifenin miras bıraktığı teokratik devleti, Emevi klanını baskınlaştırarak laik bir devlet haline getirmiştir. Fakat, dini öğeler varlığını her zaman korunmuştur. Neredeyse 90 yıl boyunca hüküm sürmüş ve Abbasiler ile olan çatışmalar yüzünden yıkılmıştır. Toplamda 14 halife gelip geçmiştir. Bunlar aşağıda belirtildiği gibidir.

Emevi Devleti Hükümdarları ve Halifelerinin Kronolojisi

661-680 Muaviye

680-683 Yezid I

683-684 Muaviye II

684-685 Mervan I

685-705 Abdül Malik

705-715 Velid I

715-717 Süleyman I

717-720 Ömer II

720-724 Yezid II

724-743 Hişam

743-744 Velid II

744 Yezid III

744 İbrahim

744-750 Mervan II

Endülüs Emevi Devleti Eserleri ve Medreseleri Nelerdir?

Emevi mimarisi ve sanatı, genel olarak Müslüman sanatının oluşumunun temelini temsil eder. 691-692 yıllarında inşa edilen Kaya Kubbesi, İslam dünyasının hala ayakta duran en eski yapılarından biridir. Aynı zamanda, Elhamra Sarayı, Kurtuba Ulucamii, El-Melviye, Altınkule, Caferiye Sarayı, hamamlar, eski şehir ve kale kalıntıları, "Alkazar" yapıları geçmişten günümüze uzanan Endülüs Emevi eserleridir. Kurtuba Medresesi, Sahn-ı Saman Medresesi ve Gök Medrese Emevi Devleti zamanında kurulan medreselerdir.

Endülüs Emevi Devleti Alimleri Kimlerdir?

Bilimden edebiyata birçok alanda insanlık için faydalı çalışmalar yapan ünlü Endülüs alimleri vardır. İslam dünyasına çağ atlatmak, zamanın ötesine taşımak ve her anlamda gelişmek için birtakım faaliyetlerde bulunmuşlardır. İşte o alimler…

İbn Hazm el-Endülüs

Müslüman bir bilim insanı, avukat, şair, tarihçi, filozof ve filolog olan İbn Hazm el-Endülüs farklı alanlarda kaleme aldığı birçok eser bırakmıştır.

İbn Razin el - Tuyibi

Avukat, şair ve bilim insanıdır. Tüm bunlara ek olarak, aynı zamanda bir gastronomdur. Sağlıklı beslenme ile ilgili pek çok eser bırakmıştır.

Ebu Bekir Muhammed İbn el-Velid et-Turtişi

Siyaset felsefesi ile ilgili yazılan "Kitap Siraj el-Muluk" adlı kitabın yazarıdır ve ayrıca siyasi bir filozofdur.

Ebu El-Hasan İbn Ali El Kalasadi

Filozof, matematikçi, doktor ve bir İslam alimidir. Günümüzdeki cebirsel sembolleri kullanmaya başlayan kişidir.

Lubna el-Kurtuba

Halife danışmanı olmasının yanı sıra bir bilim insanıdır. Edebiyat ve hat sanatı ilgilendiği temel alanlar olsa da, matematik ile de haşır neşir olmuştur.

Mesleme El-Mecriti ve kızı Fatima el-Mecriti

İkisi de matematik ve astronomi alanında yaptıkları çalışmalar ile ünlü bilim insanlarıdır. "Endülüs'teki matematikçilerin imamı" lakabı ile bilinen Mecriti, astronomi alanında da bir o kadar iyi çalışmaları ile bilinir.