Endülüs Neresi? Endülüs Hangi Şehirleri Kapsar, Bugün Hangi Topraklarda?

Avrupa'nın batısında, İslam dünyasının en kuzeydeki sınırı olan Endülüs, yüzyıllar boyunca kültürel zenginliğiyle hem Doğu'ya hem Batı'ya ilham kaynağı olmuştur. Endülüs denilince, yalnızca bir coğrafya değil, aynı zamanda Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumlarının barış içinde bir arada yaşadığı, bilim ve sanatın altın çağını yaşadığı bir dönem akla gelir. Tarih kokan Endülüs neresi, hangi şehirleri kapsar ve bugün hangi topraklardadır?

Endülüs Neresi?

Endülüs, Arapça'daki "El-Andalus" kelimesinden gelmektedir. Bu terim başlangıçta İber Yarımadası'nın tamamı için kullanılmış, ancak zamanla Müslümanların kontrolü altındaki bölgeyi tanımlamak için kullanılır hale gelmiştir. Bugün coğrafi olarak Endülüs dediğimizde İspanya'nın güneyindeki Endülüs Özerk Bölgesi'ni kapsar. Ancak tarihsel Endülüs, bugünkü İspanya ve Portekiz'in büyük bir kısmını içine alır.

Endülüs Hangi Şehirleri Kapsar?

Endülüs, tarihi boyunca birçok önemli şehirden oluşmuştur. Bu şehirler, İslam medeniyetinin zirvesinde bilim, sanat, mimari ve ticaret merkezleri olarak öne çıkmıştır. Öne çıkan şehirler şunlardır:

Kurtuba (Córdoba): Endülüs Emevi Devleti'nin başkenti olan Kurtuba, 10. yüzyılda Avrupa'nın en büyük ve en gelişmiş şehirlerinden biriydi. Kurtuba Camii ve burada kurulan medreseler, dönemin bilim ve kültür merkezi olarak dikkat çekmiştir.

Granada: Endülüs'ün son Müslüman devleti olan Nasrîler (Gırnata Emirliği) bu şehirde hüküm sürmüştür. Elhamra Sarayı, Granada'nın en bilinen mimari eseridir ve İslam sanatının doruk noktalarından biridir.

Sevilla (İşbiliye): Endülüs'ün önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri olan Sevilla, zenginliği ve hareketli limanıyla tanınır. 1248'de Hristiyanların eline geçene kadar Müslüman yönetiminde kalmıştır.

Mâlaga: Akdeniz kıyısında yer alan bu şehir, deniz ticareti ve kültürel etkileşimde önemli bir rol oynamıştır.

Bugün Endülüs Hangi Topraklarda?

Bugün Endülüs, İspanya'nın güneyinde yer alan ve aynı isimle anılan özerk bölgeyi ifade etmektedir. Bu bölge; Sevilla, Granada, Málaga, Córdoba, Almería, Cádiz, Huelva ve Jaén gibi şehirleri kapsar. Modern Endülüs, zengin tarihî mirasıyla dikkat çeker. Eski camiler, kaleler, saraylar ve Arap kültürünün izleri, bölgenin turizm açısından önemli bir cazibe merkezi olmasını sağlamıştır.