Enerji Birimi Nedir? Tüm Enerji Birimleri Aynı Mıdır?

Enerji çeşitli bilim dallarında, teknoloji ve ticarette kullanılan bir niceliktir. Bu yüzden her dalda kullanılan birimler farklılık gösterir. Günlük hayatımızı kolaylaştırmak ve bu bilim dallarını ayrıştırabilmeyi amaçlar. Her meslek farklı farklı enerji birimlerini kullanır. Yazımızın tamamını okuyarak bu konuda daha derinlemesine bilgi edinebilirsiniz.

Enerji birimi nedir?

En çok kullanılan enerji birimi "joule" dir. Enerji birimi her bilime göre değişkenlik gösterecektir. Farklı enerji birimleri joule'e çevrilerek hesaplama yapılabilir. Joule ve diğer enerji birimlerini aşağıda açıklayacağız.

Tüm enerji birimleri aynı mıdır?

Her bilim dalının kendi enerji birimi vardır. Bu yüzden tüm enerji birimleri aynı değildir. Bu enerji birimleri şunlardır;

Newton metre: İsmini ünlü bilim adamı Isaac Newton'dan alan newton, kütlesi 1 kg olan cismin saniyedeki hızını her saniye bir metre daha artırmak için uygulanması gereken kuvvet miktarını ölçmek için kullanılır. Bu kuvvet aracılığıyla cisme aktarılan enerjinin ölçü birimi ise newton metre'dir. Bir newton metre, bir joule'e eşittir.

İsmini ünlü bilim adamı Isaac Newton'dan alan newton, kütlesi 1 kg olan cismin saniyedeki hızını her saniye bir metre daha artırmak için uygulanması gereken kuvvet miktarını ölçmek için kullanılır. Bu kuvvet aracılığıyla cisme aktarılan enerjinin ölçü birimi ise newton metre'dir. Bir newton metre, bir joule'e eşittir. Joule: Uluslararası Birimler Sistemi'nde yer alan ve İngiliz James Prescott Joule'den adını alan ölçü birimi, en temel tanımıyla bir cisme 1 metre boyunca 1 newton kuvvet ile aktarılan enerijyi tarif etmek için kullanılır. Pek çok farklı enerji birimi joule'e dönüştürülerek hesaplama yapılabilir.

Uluslararası Birimler Sistemi'nde yer alan ve İngiliz James Prescott Joule'den adını alan ölçü birimi, en temel tanımıyla bir cisme 1 metre boyunca 1 newton kuvvet ile aktarılan enerijyi tarif etmek için kullanılır. Pek çok farklı enerji birimi joule'e dönüştürülerek hesaplama yapılabilir. Kalori: Isı enerjisini ölçmek için kullanılan kalori 1 gram suyun sıcaklığını 1 °C artırmak için gereken enerji miktarını temsil eder.

Isı enerjisini ölçmek için kullanılan kalori 1 gram suyun sıcaklığını 1 °C artırmak için gereken enerji miktarını temsil eder. British Thermal Unit: Kaloriye benzer bir hesaplamayı İngiliz ölçü birimleri ile yapmayı sağlar. Bir libre suyun sıcaklığını 63 °fahrenheit'tan 64 °fahrenheit'a çıkartmak için gereken enerjiye karşılık gelir. Isıtma cihazları ve klimalarda sık karşılaşılan kısaltması BTU'dur.

Kaloriye benzer bir hesaplamayı İngiliz ölçü birimleri ile yapmayı sağlar. Bir libre suyun sıcaklığını 63 °fahrenheit'tan 64 °fahrenheit'a çıkartmak için gereken enerjiye karşılık gelir. Isıtma cihazları ve klimalarda sık karşılaşılan kısaltması BTU'dur. Watt saat: Buhar makinesi mucidi James Watt'tan ismini alan watt, enerji dönüşüm oranını ölçen bir güç birimidir. Güç birim zamanda harcanan enerji miktarıdır ve joule bölü saniye olarak tanımlanır. Elektrik enerjisi tüketiminde sıklıkla kullanılan kilowatt saat ise 1.000 watt gücündeki bir cihazın 1 saatte harcadığı enerjiyi tarif eder.

Buhar makinesi mucidi James Watt'tan ismini alan watt, enerji dönüşüm oranını ölçen bir güç birimidir. Güç birim zamanda harcanan enerji miktarıdır ve joule bölü saniye olarak tanımlanır. Elektrik enerjisi tüketiminde sıklıkla kullanılan kilowatt saat ise 1.000 watt gücündeki bir cihazın 1 saatte harcadığı enerjiyi tarif eder. Elektronvolt: Ağırlıklı olarak parçacık fiziğinde kullanılan, bir elektronun bir voltluk elektrostatik potansiyel EEgerilim farkında yol alarak kazandığı kinetik enerji miktarıdır.

Ağırlıklı olarak parçacık fiziğinde kullanılan, bir elektronun bir voltluk elektrostatik potansiyel EEgerilim farkında yol alarak kazandığı kinetik enerji miktarıdır. Erg: 1 gramlık bir kütlenin hızını bir saniyede bir santimetre artırmaya yarayan enerji miktarını ölçmek için kullanılan enerji birimdir. Yunanca "iş" anlamına gelen ergon sözcüğünden türemiştir.

Joule enerji birimi nedir?

Joule veya jul (sembolü: J), Uluslararası Birim Sistemi'nde enerji, iş veya ısı miktarından türetilmiş bir ölçü birimidir. Bir metre üzerinden bir newtonluk kuvvet uygulanarak harcanan enerjiye (veya yapılan iş) veya iki ucu arasinda bir voltluk gerilim farkı olan bir devre elemanı üzerinden geçen bir amperlik akımınin tükettiği enerjiye eşittir.

Watt enerji birimi nedir?

Watt, SI'de, uluslararası standart güç birimidir. Buhar makinesi mucidi James Watt'a (1736-1819) atfen SI birim sisteminde güç birimi olarak kabul edilmiştir. Enerji dönüşümü oranını ölçen birimdir. Joule bölü saniye olarak tanımlanır.