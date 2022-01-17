Enerji Kimlik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır? Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Binanızın enerji sınıfı ne kadar yüksekse enerji tasarrufu o kadar fazla olacaktır. Belgeniz binanızda herhangi bir değişim olmadığı sürece 10 yıl geçerlidir. 10 yılın sonunda yenilemeniz gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi sorgulamanızı çok basit bir şekilde internet üzerinden yapabilmektesiniz. Konunun detayları için gelin yazımıza göz atalım.

Enerji kimlik belgesi nedir?

Enerji Kimlik Belgesi, Türk kanun ve yönetmeliklerine göre zorunlu göstergedir. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğinde tanımlanmış ve 1 Ocak 2011'tarihi itibarı ile 50 m² üzerinde inşaat alanına sahip tüm binalara çıkarılması zorunlu hale gelmiştir

Enerji kimlik belgesi nasıl alınır?

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu bulunmamaktadır. Bina sahipleri ve yöneticiler, kimlik belgesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine başvurarak alabilmektedirler.

Enerji kimlik belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Sorgulamanızı türkiye.gov.tr adresinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kanalıyla yapabilirsiniz. Sorgulama yapmadan önce kimlik bilgilerinizi doğrulamanız gerekmektedir.

Enerji kimlik belgesi ne işe yarar?

Enerji kimlik belgesi (EKB) hem yeni hem de mevcut binalar için düzenlenen; soğutma, ısıtma, aydınlatma, sıcak su, havalandırma gibi enerji sistemlerinin bir yıl içerisinde tükettikleri enerjiyi gösteren belgedir. Tüm bunlara bağlı olarak binanın performans sınıfını gösteren belgedir. Binanızın yıllık tükettiği enerji miktarı tespit edilmiş olur.

Binanızın ısıtmaya, soğutmaya, aydınlatmaya harcadığı enerji miktarı tespit edilmiş olur. Binanız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tescillenmiş bir bina olur. Alım-satım, kiralama işlemlerinde tapuda bir problem yaşamadan işlemlerinize devam edebilirsiniz.

Enerji kimlik belgesi zorunlu mu?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa göre mesken niteliği taşıyan binaların 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla Enerji Kimliği Belgesi alması zorunludur. Bu tarihten sonra EKB almayan yapılar için alım, satım ve kiralama işlemlerini gerçekleştirmek mümkün olmayacaktır.

Enerji kimlik belgesi alınmazsa ne olur?

Enerji Kimlik Belgesi olmayan yapılarda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren alım, satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak. Belgesi olmayan yeni yapılar ise ruhsat alamayacak. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalardaki konutların alım satımı yapılamayacak ve kiraya verilemeyecek.