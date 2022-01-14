Enerji Nedir, Ne İşe Yarar? Enerji Türleri Ve Çeşitleri Nelerdir?

Enerji gündelik hayatımızın işleyişini sürdüren, kimi zaman varlığını unuttuğumuz, ama her zaman bizimle olan kavramdır. Bu yüzdendir ki onu daha iyi bilmek, çevremize bakış açımızı önemli ölçüde değiştirecektir. Gelin yazımıza birlikte göz atalım.

Enerji nedir?

Enerji doğrudan doğruya gözlemlenemeyen ama konumundan hesaplanabilen fiziksel sistemin geniş ve korunmuş bir özelliğidir. Enerji, fizikte temel önemdedir. Pek çok biçime girebilmesinden dolayı enerjinin kapsamlı bir tanımını yapmak imkânsızdır ama en yaygın tanım şudur: Enerji, bir sistemin iş yapma kapasitesidir.

Enerjinin korunumu yasasından da bahsedelim. Enerji ne yaratılabilir ne de yok edilebilir, sadece farklı biçimlere dönüştürülebilir. Enerjinin bir hacim alanı içerisindeki bütün biçimlerinin toplamı sadece o hacme giren ya da o hacimden çıkan enerji miktarı ile değiştirilebilir.

Enerji ne işe yarar?

Doğada ve evrende meydana gelen tüm fiziksel ve kimyasal olay ve tepkimelerde mekanik, sıcaklık, ışık, elektrik ve manyetik tiplerde kullanılan veya dönüştürülen tüm formların genel adı enerjidir. Bu nedenledir ki enerji maddelerin değişmesi için gereklidir. Tüm yaşayan varlıklar hayatını devam ettirmek için enerjiye ihtiyaç duyar.

İnsanlar bu enerjiyi oksijen ile birlikte metabolizmanın ihtiyacını karşılayan yiyeceklerden alır. İnsan uygarlığı enerjinin devamlı çalışmasına gereksinim duyar. Örneğin; fosil yakıtlar ekonomide ve politikada hayati bir konudur. Dünya'nın iklimi ve ekosistemi ışık enerjisi ile sürdürülür. Dünya ışık enerjisini büyük oranda Güneşten alır ve iklim ile ekosistem alınan enerji miktarı ile hassas bir biçimde değişir.

Enerji türleri nelerdir?

Enerji çeşitleri şunlardır;

Kimyasal enerji: Yemek, pil vb. maddelerdeki depolanmış enerjidir.

Yemek, pil vb. maddelerdeki depolanmış enerjidir. Isı enerjisi: Atomların hareketinin enerjisidir.

Atomların hareketinin enerjisidir. Potansiyel enerji: Bir maddenin durumuna göre sahip olduğu enerjidir (yokuştaki tekerlek, esnetilmiş lastik veya havada tutulan top gibi).

Bir maddenin durumuna göre sahip olduğu enerjidir (yokuştaki tekerlek, esnetilmiş lastik veya havada tutulan top gibi). Kinetik enerji: Bir maddenin bir yerden başka bir yere gitmek veya dönmek için ihtiyaç duyduğu enerji türüdür.

Bir maddenin bir yerden başka bir yere gitmek veya dönmek için ihtiyaç duyduğu enerji türüdür. Mekanik enerji: Potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamıdır.

Potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamıdır. Elektrik enerjisi: Elektronların hareketlerinden kaynaklanan enerjidir.

Elektronların hareketlerinden kaynaklanan enerjidir. Manyetik enerji: Sadece metallerin sahip olabildiği, atomların dizilimine bağlı çekme veya itme hareketine dönüşebilen enerjidir.

Sadece metallerin sahip olabildiği, atomların dizilimine bağlı çekme veya itme hareketine dönüşebilen enerjidir. Nükleer enerji: Atomların içlerinde sakladıkları enerjidir.

Atomların içlerinde sakladıkları enerjidir. Işık enerjisi: Maddelerden yansıyıp görüntü oluşturan enerjidir.

Maddelerden yansıyıp görüntü oluşturan enerjidir. Ses enerjisi: Canlıların duyma organı tarafından algılanabilen enerji türüdür.

Fiziksel anlamda enerji nedir?

Fiziksel anlamda enerji iş yapabilme yeteneğidir. Bir formdan diğerine dönüştürülebilir ve dönüşebilir.

Birim zamanda harcanan enerji nedir?

Elektriksel güç, elektrikli cihazların birim zamanda harcadığı güç olarak tanımlanır. Güç ise, birim zamanda yapılan iş ya da dönüştürülen enerji olarak ifade edilir. Bununla beraber gücün SI birimi Watt'tır. Bu aynı zamanda, elektrikli cihazların birim zamanda harcamış olduğu enerji miktarıdır.

Saf enerji nedir?

Saf enerji pek çok literatürde evrenin enerjisi olarak bilinir. Bir müdahalede bulunulmaksızın evrenin işleyişini sağlayan kaynaktır da denebilir. Her farklı görüşte farklı isimlerle anılabilir. Tüm uzay sıfır noktası enerjisi olarak adlandırılan bir enerji yoğunluğunu içerir.

Enerji kaynakları nelerdir?

Doğada Güneş, rüzgar, jeotermal, dalga, gelgit ve akıntı, hidrojen enerjisi gibi kaynaklar bulunmaktadır. Bunun dışında atomun içerisinde bulunan enerjiyi kullanan nükleer enerji de bir enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlar da enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Esasen her şey içinde enerji barındırır. Bizim kullandıklarımızsa genel anlamda saydığımız kaynaklardır.