Enerji okuyana bakanlık bursu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, üniversiteye yerleşecek başarılı öğrenciler için yeni bir burs programı başlattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Araştırma Burs Programları'nın ilkini YKS sınavının açıklandığı gün kamuoyu ile paylaştı. Bayraktar, " Program kapsamında enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi stratejik alanlarda lisans eğitimine başlayan, 2025 veya 2026 YKS başarı sıralamasına göre yerleşen 300 öğrencimize, eğitimleri boyunca akademik danışmanlık desteğiyle birlikte aylık 13 bin 750 TL başarı bursu sağlayacağız" müjdesini verdi. Başvurular, 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında TENMAK Destek Sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Başvuru sırasında adaylardan lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren belge talep edilecek. Söz konusu burs programı ile başarılı öğrencilerin üniversite eğitimlerinin ilk yılından itibaren araştırma ekosistemine kazandırılması; enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi Türkiye'nin stratejik öneme sahip alanlarında nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunulması amaçlanıyor.
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