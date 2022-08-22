Enerji Verimliliği Nedir? Enerji Verimliliği Nasıl Hesaplanır ve Artırmak İçin Neler Yapılır?

Enerji verimliliğini arttırabilmek, şüphesiz çağımızın en büyük hedeflerinden bir tanesi. Peki enerji verimliliği nasıl hesaplanır? Enerji verimliliğini kontrol altında tutmak, israftan kaçınmak ve harcanan enerjinin bir şekilde telafi edilmesi önemlidir. Peki enerjide verimliliği hesapladık diyelim. Enerji verimliliğini artırmak için neler yapılır? Tüm bu soruların cevabını içeriğimizde akıcı bir biçimde verdik.

Enerji Verimliliği Nedir?

Enerji verimliliği, üretim alanında, konfor ve iş gücü alanlarımızda hiçbir azalma olmaksızın enerjiyi en doğru haliyle kullanmak ve israf etmemektir. Aynı işi çok daha az enerji harcayarak halletmek ya da aynı enerji ile daha çok iş çıkartmaktır.

Enerji verimliliği, esasen enerjinin gereksiz kullanım noktalarını tespit etmek, israfı en aza indirmek ya da mümkünse tamamıyla ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalara denmektedir. Bu enerji talebinin azaltılması veya kısıtlanması demek değildir, kullanılan enerji oranının değil, ürün başına tüketilen enerjinin daha az bir seviyeye çekilmesidir.

Enerji Verimliliği Nasıl Artırılır?

Enerji verimliliği enerji kaynağının güvenliğini yükseltmek, sera gazlarının ya da diğer kirletici maddelerin emisyonlarını daha az bir seviyeye çekebilmek için uygulanan en uygun yöntemlerden biridir. Günümüz teknolojik imkanları göz önüne alındığında, enerjiyi etkin ve verimli kullanabileceğimiz ve geliştirmeye açık yöntem ve alanlar var olduğundan dolayı, pek çok yönden, enerji verimliliği Avrupa'nın en büyük enerji kaynağı şeklinde görülmektedir.

Günümüzde, gün geçtikçe artan dünya nüfusu ve tüketim fazlalığı, dolayısıyla artan sanayileşme, enerji kullanımının fazlalaşmasına ve daha çok enerjiye ihtiyaç duymamıza sebep olmaktadır. Fakat hiçbir kaynağın sonsuz olmadığı gibi ne yazık ki enerji kaynaklarımız da sonsuz değildir.

Tam da bu sebepten dolayı enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konuları dünya çapında her geçen gün daha çok platformda konuşulmakta ve mühim bir konu haline gelmektedir. Bu durum ülkelerin kendi eylem stratejilerini oluşturması zorunluluğunu getirdiği gibi aynı zamanda enerji kullanan bütün kurum ve kuruluşlarda kendi etki alanlarında iyileştirici çalışmalar yapma ihtiyacı hissetmektedir.

Enerji verimliliği oluşturabilmek yani aynı çıktıya çok daha az enerji harcayarak ulaşabilmek için; öncelikli olarak enerji tüketim istatistiklerine sahip olmak, daha sonra bu istatistikleri dikkatlice analiz edebilmek ve sonucunda istatistiklere dayalı, bilimsel metotlara bir rota oluşturmak gereklidir.

Enerji Verimliliği Nasıl Hesaplanır?

Bilimde her şey belli metot ve formüller ile yapılır. Enerji verimliliğini hesaplamak için de kullanılan bir formül mevcuttur.

Verimlilik= (çıkan enerji / giren enerji) x 100

Bu formülü sözlü olarak ifade edip açmak gerekirse; sisteme giriş yapan enerjinin, % kaçı, çıkan enerjiye dönüşebilmiştir? Bizim esas sorumuzdur. Bu soruya verilen cevaba sistemin verimliliği adı verilir.