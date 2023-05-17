Enez Nerede? Enez Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?

Enez, ülkemizde çoğu kimse tarafından bilinen bir ilçedir. Söz konusu ilçe, ekonomik anlamda da ülkemize katkı sağlayan önemli merkezlerden biridir. Enez nerede sorusunun cevabını merak eden de çok kişi vardır. Enez hangi ilde ya da Enez nereye bağlı soruları için de coğrafya kaynaklarını kullanabilirsiniz. Enez ilçesinin Edirne'ye olan mesafesi de merak edilenler arasındadır. Enez Edirne arası kaç km sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Enez Nerede?

Enez, Marmara Bölgesi'nin Trakya bölümünde bulunan Edirne iline bağlı olan bir ilçedir. Denize de kıyısı olan bu ilçe oldukça popüler ilçelerden biridir. Söz konusu ilçenin 10 bin dolaylarında nüfusu vardır. Bu nüfus yaz aylarında bölgeye gelen tatilcilerin etkisi ile artmaktadır.

Enez'de çok sayıda turistin mekân olduğunu da göreceksiniz. Sahil kenarına inşa edilmiş olan bu tesislerde kalabilir, sevdiklerinizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Sessiz ve sakin bir ilçe olan Enez'in son derece güvenli bir bölge olduğunu da söyleyebiliriz. İlçeye yabancılardan ziyade yerli turistler gelmektedir.

Enez Edirne Arası Kaç Km?

Enez ilçesinin Edirne'ye olan mesafesi de merak edilenler arasındadır. Enez ve Edirne arasındaki mesafe 171 km'dir. Edirne'den yola çıktığınızda E 87 karayolunu kullanarak Keşan üzerinden Enez'e ulaşabilirsiniz. Enez, Edirne'nin güney batısında bulunan ve Bulgaristan sınırına da yakın olan bir yerleşim yeridir.