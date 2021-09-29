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Giriş Tarihi: 29.9.2021 15:50

Engel eş anlamlısı nedir? Engel kelimesinin eş anlamlısı

Engel eş anlamlısı nedir? Engel kelimesinin eş anlamlısı

Engel, soyut anlamıyla önümüze çıkan bir zorluk ve güçlük anlamına gelirken, somut anlamıyla da bir bariyer ya da bir basamak anlamına geliyor olabilir. Engel kelimesi, günlük hayatta mecazen ya da gerçek anlamıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Engel kelimesinin aynı zamanda bir eş anlamı da vardır. Peki, engel kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Engel kelimesi Öz Türkçe bir kelimedir. "yoluna çıkmak, mani olmak" anlamlarında kullanılmıştır. Engel kelimesi iki anlam taşımaktadır, bir anlamı somut bir anlamdayken diğer anlamı soyut şekildedir.

ENGEL KELİMESİNİN ANLAMI

Engel kelimesi bir şeyin ya da bir kişinin, birinin ilerlemesini engellemesi, ona mani olması, yoluna çıkması anlamına gelmektedir. Engel, bir kişi de olabilir, bir nesne de. Ya da aynı zamanda bir "etken" de engel anlamı taşıyor olabilir. Örneğin, yüksek kalitede grafik tasarımı yapmak isteyen kişilere bilgisayar gücünün "yetersizliği" bir engel oluşturuyor olabilir.

ENGEL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Engel kelimesinin eş anlamlıları mani, güçlük ve handikaptır. Bu kelimeler cümle içerisinde engel kelimesinin yerine konulduğunda, cümlede herhangi bir anlatım bozukluğu meydana gelmemektedir.

ENGEL KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Eğer çocukluğunda maddi engeller olmasa, annem alanında çok başarılı bir öğretmen olabilirmiş.
  • Kaza tam gerçekleşmek üzereyken yoldan geçen bir genç, yaşlı kadını yoldan çekerek kazayı engelledi.
  • Yoğun rüzgar, Avrupa Yakası'na vapur ile geçişimizi engelledi.

ENGEL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Mani olmak istemem ama, bence tercih etmeyi düşündüğün bölüm sana ileride çok fazla iş imkanı sağlamayabilir.
  • Real Madrid, Barcelona maçını sakatlık handikabına rağmen kazanmayı bildi.
  • Polis, olay yerinde inceleme yaparken şeritleri geçmek isteyen bir vatandaşı kendilerine güçlük çıkartmaması konusunda uyardı.

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Engel eş anlamlısı nedir? Engel kelimesinin eş anlamlısı
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