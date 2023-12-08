Engelli haklarının güçlendirilmesine yönelik proje ve öneriler tartışıldı

Her yıl dünya genelinde engelli bireylerin haklarına ve yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla kutlanan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nde düzenlenen "Engelli Hakları İzleme Çalıştayı"'da; engelli bireylerin haklarına yönelik mevcut durumu değerlendirmek, sorunları belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla birçok bilim insanını bir araya getirdi. Düzenlenen çalıştayda; engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, eşit fırsatlar sunmak için yapılması gerekenler ele alındı.

Yoğun katılımla gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmasını; Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve Engelli Hakları İzleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay ve Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi Başkan Yardımcısı ve Engelli Hakları İzleme Komite Üyesi Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz gerçekleştirdi. Çalıştayın davetli konuşmacısı olan Hindistan Khalsa Eğitim Koleji'nden Dr. Deepika Kohli ise eğitim ve hizmet alanlarındaki kapsayıcılık, erişilebilirlik ve kurumlar arası iş birliğine dair önerilerini katılımcılarla paylaştı.

Yrd. Doç. Dr Şahin Akdağ ve Yrd. Doç. Dr. Menil Çelebi'nin moderatörlüklerini yürüttüğü oturumlarda konuşmacılar, "Eşitsizliklerin Azaltılması" başlığı altında bilgiler paylaştı. Yakın Doğu Üniversitesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Seyrek İntaş "Engellilik ve Sağlık", Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin Menemenci Bahçelerli "Engellilik ve Turizm", Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümran Duman "Fiziki, Mimari Erişim", Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kaan Uyar "Erişilebilirlik", Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysun Beybola "Hak ve Hukuk", Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Huseyin Baykan "İstihdam" ve Recep Uğur Arslan ise "Yurtlar, Konaklama Hizmetleri" konularında deneyim ve önerilerini paylaştılar.