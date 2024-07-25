Engelsiz okul Amasya Üniversitesi

2024 yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Mekânda Erişilebilirlik-Turuncu Bayrak, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyo-Kültürel Faaliyetler-Mavi Bayrak, Eğitim Fakültesi ise Eğitimde Erişilebilirlik- Yeşil Bayrak ve Sosyo-Kültürel Faaliyetler-Mavi Bayrak olmak üzere iki ayrı ödülü almaya hak kazandı. Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi "2021 Yılında Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulumuz Mekânda Erişebilirlik Kategorisinde Turuncu Bayrak ödülü ile başlayan bayrak serüvenimiz, engelli öğrencilerimizin eğitim-öğretim hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla sürdürülen çalışmalar neticesinde 2022 Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Merzifon Meslek Yüksekokulu, Hüseyin Hüsameddin Yasar Merkez Kütüphanesi, ayrıca İlahiyat Fakültemiz YÖK 2022 Yılı Engelsiz Üniversite 'Eğitimde Erişilebilirlik Kategorisinde Yeşil Bayrak' ödülüne layık görülmüştü. 2023 yılında ise üniversitemiz başvuruda bulunduğu iki birimde; Eğitim Fakültesi ve Teknik Bilimler MYO olmak üzere iki turuncu bayrak ve Teknik Bilimler MYO bir yeşil bayrak alarak üç ödül almaya hak kazanmıştı" dedi.Amasya Üniversitesi 2024 Engelsiz Üniversite Ödülleri çerçevesinde, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından bir biriminde turuncu bayrak, bir biriminde yeşil bayrak ve iki biriminde mavi bayrak alarak bayrak sayısını 16'a çıkardı. "Çok sayıda üniversite arasından bu ödülleri almanın haklı gururunu yaşıyoruz" diyen Rektör Turabi "Bu başarılı sonuçlar bize Amasya Üniversitesi'nin bütün birimlerinin engellilik ve erişilebilirlik konusunda belirli bir farkındalık içinde olduğunu gösteriyor. Engellilikle ilgili bütün konularda hem öğrencimizin hem personelimizin hem de ülkemizdeki bütün insanların engelsiz bir yaşam sürmesi adına birçok çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.Rektör Turabi "Bu ödülleri bizlere layık gören başta Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere Yükseköğretim Kurulu'na, Mekânda Erişebilirlik Kategorisinde Turuncu Bayrak, Eğitimde Erişebilirlik Kategorisinde Yeşil Bayrak, Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Mavi Bayrak ödülünün kazanılmasına yönelik çalışmaları yürüten akademik ve idari personelimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki engelli öğrencilerin yardım almadan hareket edebilmeleri, sayıları 85 olan engelli öğrencilerimizin tam ve eşit eğitim hizmetli almalarına yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi.