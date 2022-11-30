Engelsiz Üniversite: Amasya Üniversitesi

Amasya Üniversitesi 2022 yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde, 8 bayrağın sahibi oldu. Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Mekanda Erişilebilirlik - Turuncu Bayrak, Fen Edebiyat Fakültesi Mekanda Erişilebilirlik - Turuncu Bayrak, İlahiyat Fakültesi Mekanda Erişilebilirlik - Turuncu Bayrak ile Eğitimde Erişilebilirlik – Yeşil Bayrak, Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mekanda Erişilebilirlik - Turuncu Bayrak, Yabancı Diller Yüksekokulu Mekanda Erişilebilirlik - Turuncu Bayrak, Merzifon Meslek Yüksekokulu Mekanda Erişilebilirlik - Turuncu Bayrak ve Hüseyin Hüsameddin Yasar Merkez Kütüphanesi Mekanda Erişilebilirlik - Turuncu Bayrak ödüllerini kazandı.

Gerçekleşen törende, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Şahin Yağlıoğlu, Prof. Dr. Halil Apaydın, Prof. Dr. Önder Duman, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Aytuğ Mermer Üzümlü, Genel Sekreter Duran Çuhadar ile akademik ve idari personel katıldı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, "Çok sayıda üniversite arasından bu ödülleri almanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarılı sonuçlar bize Amasya Üniversitesi'nin bütün birimlerinin engellilik ve erişilebilirlik konusunda belirli bir farkındalık içinde olduğunu gösteriyor. Ülkemizde engellilik adına çok önemli gelişmeler kaydedildi. Engellilikle ilgili bütün konularda hem öğrencimizin hem personelimizin hem de ülkemizdeki bütün insanların engelsiz bir yaşam sürmesi adına birçok çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ama üniversitemizin bu hedefe ulaşması ancak birlikte çalışarak ve hep beraber bir sorumluluk üstlenerek, yürüterek olabilir. Bu bağlamda bu çalışmaları yürüten akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

Programda, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü adına Turuncu Bayrak Sertifikalarını Genel Sekreter Duran Çuhadar'a, Hüseyin Hüsameddin Yasar Kütüphanesi adına Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı İlhami Türk Yılmaz'a, Fen Edebiyat Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç'a, Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına Fakülte Sekreteri Mustafa Ünler'e, Yabaıncı Diller Yüksekokulu adına Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Melike Baş'a, Merzifon Meslek Yüksekokulu adına Prof. Dr. M. Burak Bilgin'e, İlahiyat Fakültesi Adına Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Recep Orhan Özel'e ve Yeşil Bayrak sertifikasını Dr. Öğretim Üyesi Abdülhamit Budak'a verdi.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.