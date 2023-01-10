Enis Behiç Koryürek Kimdir? Enis Behiç Koryürek Şiirleri, Eserleri, Hayatı, Şiir Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Enis Behiç Koryürek kimdir sorusu ve Enis Behiç Koryürek hayatı, yazarın edebiyat hayatındaki yerine dair açıklamalar sunar. Hecenin Beş Şairinden biri olan yazar, şiirlerindeki kendine ait konularla öne çıkmaktadır. Bu noktada Enis Behiç Koryürek edebi kişiliği, yazdığı yazılarda kendini ortaya çıkarmaktayken Enis Behiç Koryürek şiirleri, şairin özgünlüğünü de göstermektedir. Enis Behiç Koryürek eserleri, denizci ve korsan temaları bağlamındadır. Yazarın şiirleri ve diğer eserlerine baktığımızda, Enis Behiç Koryürek hangi akım ve topluluğa dâhil öğreniriz.

Enis Behiç Koryürek Kimdir?

Şair ve yazar Enis Behiç Koryürek, 11 Mart 1891'de İstanbul'da doğmuştur. Selanik, Üsküp ve İstanbul İdadilerinde öğrenim gören yazar, 1913'te mülkiye mektebinden mezun olmuştur. Daha sonra Hariciye Nezareti'nde(Dışişleri Bakanlığı) çalışmaya başlamıştır. Buradan aldığı görevlerle Budapeşte ve Bükreş'te görev yaptı.

1921'de Türkiye'ye dönmüş ve Kurtuluş Savaşı'nı desteklemiştir. Bu amaçla Müdafai Milliye örgütüne katılmıştır. Cumhuriyetten sonra da Fransızca ve edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Edebi kişiliği dışında siyasi hayatı da vardır.1946 seçimlerinde Demokrat Parti'den aday olmuş ama seçilememiştir. Yaşamının son dönemlerini zorluklar içinde geçiren yazar 18 Ekim 1949'da Ankara'da yaşamını yitirmiştir.

Enis Behiç Koryürek Edebi Kişiliği Ve Şiir Anlayışı

Serveti Fünun kuşağından gelen yazar ilk şiirlerini bu edebiyat anlayışıyla yazmıştır. Şiirlerini Şehbal dergisinde yayımlamıştır. Şiire aruz ölçüsüyle başlayan yazar, Ziya Gökalp'in etkisi ile hece ölçüsüyle şiirler yazmaya başlamıştır. Serveti Fünûn sonrası milli edebiyat akımı ile Anadolu'da başlayan öz Türkçe ve hece ölçüsü hareketine o da katılmış, şiirlerini biçimsel ve konu olarak bu edebiyat anlayışı çerçevesinde vermeye başlamıştır.

Dönemin şair ve yazarları Anadolu coğrafyasını ve insanlarının sıkıntılarını epik ve hamasi bir anlatımla dile getirmiş, her biri kendi üslubunu oluşturmaya çalışmıştır. Enis Behiç Koryürek de heceyle yazdığı şiirlerinde, ulusal duyguları ön plana çıkaran yiğitlik dolu şiirler yazmıştır. Ayrıca Türk denizciliğini şiire sokmuştur. Denizci, korsan şiir ve hikâyelerinin yanında 1946'dan sonra mistik ve tasavvufi şiire yönelmiştir. Yer yer hece ölçüsünün kalıplarını da kırmaya çalışmıştır.

Enis Behiç Koryürek Eserleri Ve Şiirleri

Şiirleri:

o Miras (1927)

o Varidat-ı Süleyman Çelebi (1949)

o Miras ve Güneşin Ölümü

o Venedikli Korsan Kızı

o Eski Bir Korsan Hikâyesi

o Gemiciler