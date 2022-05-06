Entelektüel Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Entellektüel Mi TDK?

Türk Dil Kurumu, Türkçe içerisindeki tüm kelimelerin doğru yazılışlarını ve doğru anlamlarını eksiksiz bir şekilde açıklamıştır. TDK'da bulunan güncel yazım-sözlük kılavuzundan kolaylıkla ulaşabildiğimiz kelimeleri en doğru şekilde anlamak ve bu kelimelere hakim olmak insanlar için önemli bir karar olacaktır. Entelektüel kelimesine benzer kelimeler sıklıkla vatandaşlar tarafından yanlış yazılmaktadır. Bu yanlış yazımın sebeplerinden biri de, dilimizin içerisine sonradan dahil olan yabancı kelimeler olmasıdır. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak, hem dilimiz için hem de vatandaşlar için oldukça önemli bir adım olacaktır. Entelektüel nasıl yazılır sorusunun cevaplarını detaylıca inceleyelim...

Entelektüel Nasıl Yazılır?

Türkçe diline ait tüm kelimeleri çok dikkatli bir şekilde ve tam doğruları ile açıklayan, dilimizin yararına olan çalışmaları bulunan TDK'ya göre entelektüel kelimesinin yazılışı; ''entelektüel'' olarak belirtilmiştir ve kelime anlamı ise yine TDK'ya göre; ''aydın ya da aydın kişi'' olarak ifade edilmiştir. Vatandaşlar tarafından gün içerisinde oldukça sık kullanılan entelektüel kelimesi genellikle, 'entellektüel' olarak yanlış yazılmaktadır. Entelektüel kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazılışlarına örnek verilecek olursa, şu şekilde belirtilebilir;

DOĞRU: Entelektüel olmak o kadar da kolay değil.

Entelektüel olmak o kadar da kolay değil. YANLIŞ: Üniversite rektörümüz oldukça entellektüel bir insandı.

Üniversite rektörümüz oldukça entellektüel bir insandı. DOĞRU: Entelektüel kişiler her zaman faydalı yorumlar yaparlar.

Entelektüel kişiler her zaman faydalı yorumlar yaparlar. YANLIŞ: ''Ben büyüyünce entellektüel'' olacağım diye söylenir dururdu.

Entelektüel TDK Yazımı

Genellikle, 'entellektüel'' olarak yanlış yazılan bu kelime, dilimize Fransızca'dan sonradan girmiştir. Entelektüel kelimesinin ve buna benzer yanlış yazılan tüm kelimelerin doğrularına ulaşmak için TDK'nın güncel yazım kılavuzunu ziyaret etmek vatandaşlar için çok mühim bir konu sayılmaktadır. Entelektüel kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları ise şu şekildedir;