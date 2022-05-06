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Giriş Tarihi: 6.5.2022 09:57 Son Güncelleme: 6.5.2022 09:58

Entelektüel Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Entellektüel Mi TDK?

Entelektüel Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Entellektüel Mi TDK?

Entelektüel nasıl yazılır? Bu sorunun cevabını arayan vatandaşlar, günlük yaşamda sıklıkla kullandıkları bu kelimeyi yanlış yazmaktadırlar. Dilimize Fransızca’dan sonradan geçmiş olan bu kelimenin doğru yazılışı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Dilimize sonradan giren birçok kelimede olduğu gibi, bu kelime de vatandaşlar arasında kafa karışıklığı yaşanmasına sebep olmuştur. Dilimizde bulunan bu gibi kelimelerin yazılışlarını ve anlamlarını dikkatli bir şekilde öğrenmek, dilimizin zarar görmemesi açısından da oldukça elzemdir. Peki, entelektüel nasıl yazılır? Doğru yazılışı entelektüel mi TDK? Sizler için derledik...

Türk Dil Kurumu, Türkçe içerisindeki tüm kelimelerin doğru yazılışlarını ve doğru anlamlarını eksiksiz bir şekilde açıklamıştır. TDK'da bulunan güncel yazım-sözlük kılavuzundan kolaylıkla ulaşabildiğimiz kelimeleri en doğru şekilde anlamak ve bu kelimelere hakim olmak insanlar için önemli bir karar olacaktır. Entelektüel kelimesine benzer kelimeler sıklıkla vatandaşlar tarafından yanlış yazılmaktadır. Bu yanlış yazımın sebeplerinden biri de, dilimizin içerisine sonradan dahil olan yabancı kelimeler olmasıdır. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak, hem dilimiz için hem de vatandaşlar için oldukça önemli bir adım olacaktır. Entelektüel nasıl yazılır sorusunun cevaplarını detaylıca inceleyelim...

Entelektüel Nasıl Yazılır?

Türkçe diline ait tüm kelimeleri çok dikkatli bir şekilde ve tam doğruları ile açıklayan, dilimizin yararına olan çalışmaları bulunan TDK'ya göre entelektüel kelimesinin yazılışı; ''entelektüel'' olarak belirtilmiştir ve kelime anlamı ise yine TDK'ya göre; ''aydın ya da aydın kişi'' olarak ifade edilmiştir. Vatandaşlar tarafından gün içerisinde oldukça sık kullanılan entelektüel kelimesi genellikle, 'entellektüel' olarak yanlış yazılmaktadır. Entelektüel kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazılışlarına örnek verilecek olursa, şu şekilde belirtilebilir;

  • DOĞRU: Entelektüel olmak o kadar da kolay değil.
  • YANLIŞ: Üniversite rektörümüz oldukça entellektüel bir insandı.
  • DOĞRU: Entelektüel kişiler her zaman faydalı yorumlar yaparlar.
  • YANLIŞ: ''Ben büyüyünce entellektüel'' olacağım diye söylenir dururdu.

Entelektüel TDK Yazımı

Genellikle, 'entellektüel'' olarak yanlış yazılan bu kelime, dilimize Fransızca'dan sonradan girmiştir. Entelektüel kelimesinin ve buna benzer yanlış yazılan tüm kelimelerin doğrularına ulaşmak için TDK'nın güncel yazım kılavuzunu ziyaret etmek vatandaşlar için çok mühim bir konu sayılmaktadır. Entelektüel kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları ise şu şekildedir;

  • DOĞRU: Entelektüel
  • YANLIŞ: Entellektüel

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