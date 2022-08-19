Enterdi Ne Demek? Enterdi ve Aforoz Arasındaki Fark Nedir, Ne Anlama Gelir? e1

Orta çağda yani geri dönük bakıldığında yüzlerce yıl öncesinde kullanılmış terimlerden olan enterdi, Hristiyanlık üzerinde önemli bir yere sahip bir terimdi. Bazı dini kararların alınmasında enterdinin yeri büyüktü. Karar mercii papa olmuştur. Günümüzde hala daha bu uygulama geçerliliğini korusa da artık büyük kurumlar üzerinde bir etkiye sahip olamamaktadır. Peki, enterdi ne anlama gelmektedir? Yazımızda bizler de enterdi ne demek, enterdi ve aforoz arasındaki fark nedir gibi başlıklarla beraber sizlere ayrıntılı bilgi vermeyi amaçladık.

Enterdi Ne Demek?

Papa'nın Hristiyan bireyleri ve grupları, Tanrıdan almış olduğu yetki ile dinden çıkarmasına enterdi denmekteydi. Orta çağ dönemleri enterdinin çok rastlandığı ve kullanıldığı dönemler olmuştur. Dönemin bazı ülkeleri dahi enterdi uygulamasına tabii tutulmuştur. Enterdi yaşanan ülkelerde genellikle fazla haksızlık ya da din tarafından yasaklanan durumlara rastlanmaktaydı. Enterdi edilen toplumlar üzerinde vaftiz, nikah, dini usullere göre cenaze defini gibi birçok dini iş yapılmamaktaydı.

Enterdi Nedir?

Hristiyan bireylerin, grupların ya da toplumların, Papa'nın Tanrı'dan almış olduğu yetki ile dinden çıkarması enterdi olarak bilinir. Bu aslında kilise tarafından uygulanmaktadır. Bu bakımdan Papa'ya verilmiş hak olarak da görülebilir. Papa almış olduğu bu hak üzerinden bireyleri ve toplumları enterdi edebilir. Onları dinden çıkararak dinsiz hale getirir. Aforoz ise din çerçevesi içinde yasak olanları yapıp din dışı kalmaktır. Kişisel olarak yapılan dinden çıkarmalar aforoz, bir ülkeyi Kralı ve toplumuyla birlikte dinde çıkarmak enterdi olmaktadır.