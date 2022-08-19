Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Enterdi Ne Demek? Enterdi ve Aforoz Arasındaki Fark Nedir, Ne Anlama Gelir? e1
Giriş Tarihi: 19.8.2022 13:47

Enterdi Ne Demek? Enterdi ve Aforoz Arasındaki Fark Nedir, Ne Anlama Gelir? e1

Enterdi Ne Demek? Enterdi ve Aforoz Arasındaki Fark Nedir, Ne Anlama Gelir? e1

Günümüz dünyasında teknolojinin gelişimi bilgilerin ulaşılmasını da kolaylaştırdı. Araştırılan bilgiler bizlere insanlık tarihi hakkında da bilgi vermektedir. Orta çağ döneminde ortaya çıkmış olan “enterdi ne demek?” sorusuna da bu teknoloji cevap veriyor. Çoğu kez aforozla arasındaki benzerlik ya da farklılık nelerdir gibi sorular internet kullanıcıları tarafından araştırılmıştır. Peki enterdi ne demek? Enterdi ve aforoz arasındaki fark nedir, ne anlama gelir? İşte detaylar…

Orta çağda yani geri dönük bakıldığında yüzlerce yıl öncesinde kullanılmış terimlerden olan enterdi, Hristiyanlık üzerinde önemli bir yere sahip bir terimdi. Bazı dini kararların alınmasında enterdinin yeri büyüktü. Karar mercii papa olmuştur. Günümüzde hala daha bu uygulama geçerliliğini korusa da artık büyük kurumlar üzerinde bir etkiye sahip olamamaktadır. Peki, enterdi ne anlama gelmektedir? Yazımızda bizler de enterdi ne demek, enterdi ve aforoz arasındaki fark nedir gibi başlıklarla beraber sizlere ayrıntılı bilgi vermeyi amaçladık.

Enterdi Ne Demek?

Papa'nın Hristiyan bireyleri ve grupları, Tanrıdan almış olduğu yetki ile dinden çıkarmasına enterdi denmekteydi. Orta çağ dönemleri enterdinin çok rastlandığı ve kullanıldığı dönemler olmuştur. Dönemin bazı ülkeleri dahi enterdi uygulamasına tabii tutulmuştur. Enterdi yaşanan ülkelerde genellikle fazla haksızlık ya da din tarafından yasaklanan durumlara rastlanmaktaydı. Enterdi edilen toplumlar üzerinde vaftiz, nikah, dini usullere göre cenaze defini gibi birçok dini iş yapılmamaktaydı.

Enterdi Nedir?

Hristiyan bireylerin, grupların ya da toplumların, Papa'nın Tanrı'dan almış olduğu yetki ile dinden çıkarması enterdi olarak bilinir. Bu aslında kilise tarafından uygulanmaktadır. Bu bakımdan Papa'ya verilmiş hak olarak da görülebilir. Papa almış olduğu bu hak üzerinden bireyleri ve toplumları enterdi edebilir. Onları dinden çıkararak dinsiz hale getirir. Aforoz ise din çerçevesi içinde yasak olanları yapıp din dışı kalmaktır. Kişisel olarak yapılan dinden çıkarmalar aforoz, bir ülkeyi Kralı ve toplumuyla birlikte dinde çıkarmak enterdi olmaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Enterdi Ne Demek? Enterdi ve Aforoz Arasındaki Fark Nedir, Ne Anlama Gelir? e1
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA