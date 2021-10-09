Enteresan Eş Anlamlısı Nedir? Enteresan Kelimesinin Eş Anlamlısı

Enteresan kelimesi İngilizcede "interesting" ya da Fransızcada "intéressant" olarak geçen bu sözcük Latinceden alıntılanmış bir kelimedir. Latincede farkında olmak, ilgilenmek, bir konunun içinde olmak anlamına gelen "interesse" sözcüğü dâhilinde, içinde anlamına gelen "inter" edatı ile olmak anlamına gelen esse sözcüklerinin birleşimi ile ortaya çıkmış ve zaman içinde dilimize yerleşmiştir. Peki, enteresan eş anlamlısı nedir? İşte tüm detaylarıyla enteresan kelimesinin eş anlamlısı…

ENTERESAN EŞ ANLAMLISI

Enteresan eş anlamlısı herkesçe aranan kelimeler içinde yer almaktadır. Türk Dil Kurumu enteresan kelimesinin eş anlamlısının ilginç olduğunu belirtmektedir. İlginç kelimesi ilgi çekici olarak ilk defa Türk Dil Kurumunun 1955 yılında basmış olduğu Türkçe Sözlük'ün ikinci baskısında görülmektedir. Ancak yapılan araştırmalara göre bu kelime Nurullah Ataç tarafında 1948'de "İlginç ne demektir, anlamamışsınızdır belki, sorarsınız. Hani şu firenkçe intéressant yok mu?" şeklinde yazıldığını göstermektedir. Yani görüleceği üzere enteresanın eş anlamlısı ilginçtir.

ENTERESAN NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE ENTERESAN TANIMI

Enteresan kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. "Intéressant" kelimesi zaman içinde Türkçeleşmiş ve enteresan halini almıştır. Türk Dil Kurumu bu kelimeyi ilginç, ilgi çekici olarak tanımlamaktadır. Bu kelimenin yazılı olarak geçtiği ilk eser Recaizade Ekrem'in yazmış olduğu Araba Sevdası eseridir. Enteresan kelimesi bu eserde "lafzı münasebetiyle enterese olmak istedi" şeklinde geçmektedir. Mehmed Bahaeddin ise 1924 yılında sunmuş olduğu Yeni Türkçe Lugat eserinde enteresan kelimesini merak ve alaka uyandıran, calib-i dikkat olarak tanımlamıştır.