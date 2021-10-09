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Giriş Tarihi: 9.10.2021 11:57

Enteresan Eş Anlamlısı Nedir? Enteresan Kelimesinin Eş Anlamlısı

Enteresan Eş Anlamlısı Nedir? Enteresan Kelimesinin Eş Anlamlısı

Sıfatlar dil bilgisinde bir adı nicelik, nitelik, sıra, yer vb. bakımından niteleyen kelimelerdir. Bazen yazdığımız makalelerde, ödevlerde ya da tezlerde kelimeleri nitelerken aynı sıfatı kullanmak zorunda kalırız ancak bu yazının okunuşunu güçleştireceği için aynı anlama gelen farklı sıfatları merak eder, araştırırız. Böyle durumlarda da bu sıfatların eş anlamlılarını bulmak ve onları kullanmak isteriz. Enteresan kelimesi de bu sıfatlardan biridir. Peki enteresan eş anlamlısı nedir?

Enteresan kelimesi İngilizcede "interesting" ya da Fransızcada "intéressant" olarak geçen bu sözcük Latinceden alıntılanmış bir kelimedir. Latincede farkında olmak, ilgilenmek, bir konunun içinde olmak anlamına gelen "interesse" sözcüğü dâhilinde, içinde anlamına gelen "inter" edatı ile olmak anlamına gelen esse sözcüklerinin birleşimi ile ortaya çıkmış ve zaman içinde dilimize yerleşmiştir. Peki, enteresan eş anlamlısı nedir? İşte tüm detaylarıyla enteresan kelimesinin eş anlamlısı…

ENTERESAN EŞ ANLAMLISI

Enteresan eş anlamlısı herkesçe aranan kelimeler içinde yer almaktadır. Türk Dil Kurumu enteresan kelimesinin eş anlamlısının ilginç olduğunu belirtmektedir. İlginç kelimesi ilgi çekici olarak ilk defa Türk Dil Kurumunun 1955 yılında basmış olduğu Türkçe Sözlük'ün ikinci baskısında görülmektedir. Ancak yapılan araştırmalara göre bu kelime Nurullah Ataç tarafında 1948'de "İlginç ne demektir, anlamamışsınızdır belki, sorarsınız. Hani şu firenkçe intéressant yok mu?" şeklinde yazıldığını göstermektedir. Yani görüleceği üzere enteresanın eş anlamlısı ilginçtir.

ENTERESAN NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE ENTERESAN TANIMI

Enteresan kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. "Intéressant" kelimesi zaman içinde Türkçeleşmiş ve enteresan halini almıştır. Türk Dil Kurumu bu kelimeyi ilginç, ilgi çekici olarak tanımlamaktadır. Bu kelimenin yazılı olarak geçtiği ilk eser Recaizade Ekrem'in yazmış olduğu Araba Sevdası eseridir. Enteresan kelimesi bu eserde "lafzı münasebetiyle enterese olmak istedi" şeklinde geçmektedir. Mehmed Bahaeddin ise 1924 yılında sunmuş olduğu Yeni Türkçe Lugat eserinde enteresan kelimesini merak ve alaka uyandıran, calib-i dikkat olarak tanımlamıştır.

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Enteresan Eş Anlamlısı Nedir? Enteresan Kelimesinin Eş Anlamlısı
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