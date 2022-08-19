Sezgicilik akımı, gerçeklerin akıl değil sezgi yoluyla idrak edilebileceğini öne süren felsefi akımlardan biridir. İslam felsefesindeki karşılığı kalp gözü terimidir. Sezgicilik akımı, idealizm, yeni Platonculuk, mistisizm gibi akımlardan etkilenmiştir. Materyalistlerin karşısında olan entüisyonizm akımı savunucuları maddeyi değil ideaları savunmuşlardır. Yazımızda bizler de entüisyonizm nedir, felsefede entüisyonizm ne demek, sezgicilik temsilcileri ve örnekleri neler gibi sorular üzerinden ayrıntılı bilgiler sunarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık.

Entüisyonizm Nedir?

Akıl ve mantık unsurlarını kullanmak yerine soyut kavramları savunan, sezgiyi her şeyin önünde kabul eden disiplindir. Entüisyonizm akımına göre insan bir şeyin doğru ya da yanlış olduğu kanısına kişinin kendi vicdanıyla ulaşabileceğini savunmaktadır. Entüisyonizm materyalizmin karşısında durup "eğer bir kişi sadece biyolojik ve maddi bir varlık olmuş olsaydı; sezgi ve vicdan gibi manevi değerler kesinlikle olamazdı şeklinde kendini savunurdu. Entüisyonizm akımı kalp gözünün açık olması durumunda duyularımız ile algılayamadığımız gerçeklerin dahi hissedebileceklerini savunmaktadırlar.

Entüisyonizm Ne Demek?

Entüisyonizm materyalizmin karşısında bir felsefe akımı olup, insanın sezgisinin ve soyut duygularının savunucusudurlar. Bir şeyin doğru ya da yanlış olduğuna kişinin vicdanıyla ulaşabileceğini söylemektedir. Kurucusu İmam Gazali'dir. Yazmış olduğu eserlerde ilk defa kalp gözünden bahseden kişi olmuştur. Rene Guenon, Henri Bergson, Frithjof Schuon gibi felsefeciler de entüisyonizm akımının temsilcileri olmuşlardır. Bilgi felsefesi ve ahlak felsefesini kapsayan görüşleri de bulunmaktadır.