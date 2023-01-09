Enver Gökçe Kimdir? Enver Gökçe Şiirleri, Eserleri, Sözleri ve Edebi Kişiliği

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Enver Gökçe Kimdir?

Enver Gökçe, Türk edebiyatına önemli katkılar sağlamış yazarlardan biridir. Kendisi 1940 kuşağının "acılı kuşak" olarak adlandırılan temsilcilerinden biridir. Söz konusu yazar 1920 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı olan Çit Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Kendisi 8 yaşında iken ailesi ile birlikte Ankara'ya gelmiştir. Ankara Gazi Lisesi'nden mezun olan yazar, sonrasında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'ni bitirmiştir.

Farklı nedenlerden dolayı hapis yatan yazar aynı zamanda sürgün edilmiştir. Yazarın ilk şiiri 1943 yılında "Ülkü" adlı dergide yayınlanmıştır. Dünya, Yurt, Yağmur, Yeryüzü, Toprak, Ant dergilerinde de imzalı ya da imzasız şekilde şiirleri yayına alınmıştır. Bazı şiirlerini de bestelemiştir. Çeşitli çeviriler de yapmış olan Gökçe, Aydın Tataroğlu ve Mustafa Gökçe ismiyle çeviriler yapmıştır. Çevirilerini yaptığı şiirler arasında Pablo Neruda ön plandadır.

Enver Gökçe Eserleri ve Kitapları

Enver Gökçe, çok sayıda eserle Türk edebiyatına katkı sağlamıştır. Yazarın eserleri arasında aşağıdakiler öne çıkar.

Sanat ve Sanatçı Üzerine

Çit Köyü

Âşık Veysel'e Dair

Yaşamı ve Bütün Şiirleri

Ömer Bedrettin Uşaklı

Kemâlettin Kamu

Panzerler Üstümüze Kalkar

Dost Dost İle Kavga

Eğin Türküleri

Enver Gökçe, küçük yaştan itibaren edebiyatla içli dışlı olmuştur. Kendisi 19 Kasım 1981 tarihinde vefat etmiştir.