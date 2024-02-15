Epifiz Plağı Nedir? Epifiz Plağı Ne İşe Yarar, Görevi ve Özellikleri Neler?

Boy uzamasında ve kemiklerin gelişiminde önemli bir role sahip olan yapıya, epifiz plağı denir. Bu plakalar, uzun kemiklerin uç kısımlarında yer alan epifiz bölgesinde bulunur. Birinci epifiz ucu, plaka bölgesi ile ikinci epifiz ucu olmak üzere temelde üç ayrı kısımdan oluşur. Bunların her biri, aynı amaç için çalışır ve kemiklerin uzamasına katkıda bulunurlar. Epifiz plağı nedir, ne işe yarar, görevi ve özellikleri neler merak edilen hususlardır.

Epifiz Plağı Nedir?

Yetişkin bir insanın vücudunda 206 tane kemik bulunur ve bunların arasında uzun kemikler de vardır. Kol, ön kol, uyluk ve bacaklarda bulunanlar, uzun kemik olarak adlandırılırlar. Bu kemiklerin yapıları incelendiğinde, diğerlerine göre daha uzun oldukları, diafiz (gövde) ile epifizden (uçlar) oluştukları, epifiz plaklarının, kemik iliği boşluklarının, periosteumlarının (kemikleri kaplayan doku) ve kıkırdaklarının bulundukları görülür. Uzun kemiklerin anatomik yapısını oluşturan unsurlardan biri olan epifiz plağı ise uzamayı ve gelişimi sağlar. Epifiz veya büyüme plakasının görevleri arasında ise şunlar bulunur:

Kemik Uzaması: Hücre bölünmesininde rol oynar, yeni kemik dokusunu oluşturarak büyümeyi ve boy atmayı sağlar. Ancak sadece çocukluk ve ergenlik döneminde aktiftir.

Büyüme Hormonlarını Etkinleştirme: Epifiz plağının işleyişinde görev alan büyüme hormonları, kemik büyümesini etkileyen faktörlerdendir. Böylece büyüme plakasındaki hücre bölünmesinin gerçekleşmesi kolaylaşır.

Kemik Gelişimi: Kemiklerin uzamasını sağladığı gibi güçlenmesine de destek olur.

Gelişim Çağının Sonlanması ile Kapanma: Büyüme plakası, büyüme tamamen sona erdiğinde kapanır. Böylece, kemik gelişimi ve boy uzaması tamamlanmış olur.

Epifiz Plağını Ne Oluşturur?

Büyüme plağının yapısına bakıldığında, temelde üç bölümden oluştuğu görülür. Bunlar, birinci epifiz ucu, plaka bölgesi ve ikinci epifiz ucudur. Yapılarını ve görevlerini şu şekilde tanımlamak mümkündür.

Epifiz Ucu (Birinci Epifiz): Uzun kemiklerin uç kısımlarında bulunur ve hücre bölünmesi ile kemik dokusu oluşumunda görev alır.

Büyüme Plakası: Kemiklerin uzamasında aktif rol oynayan önemli bir bölümdür.

Epifiz Ucu (İkinci Epifiz): Çocukların ve ergenlerin büyüme süreci sona erdikten sonra kapanan bölümdür. Böylece kemikler gelişimini tamamlamış olur ve büyüme durur.