Epik Anlatım Nedir? Destansı Epik Anlatım Örnekleri Ve Özellikleri

Epik anlatım ile yazılmış eserler genelde okuyucuların her zaman hatırladığı ve keyifle anlattığı eserlerdir. Çünkü epik anlatım türlerinde bulunan o coşkulu ve duygusal anlatım metni okumayı çok heyecanlı bir hale getirir ve duyguların çok daha yoğun yaşanmasına sebep olur. Bir milletin yaşadığı savaşlar, barışlar ya da zor dönemler epik anlatım ile aktarılabilir. Tüm bunların yanında bir kurgu hikâyede yaşananlar da epik anlatım ile anlatılabilir.

Epik Anlatım Nedir?

Epik anlatımda genellikle bariz bir abartı unsuru bulunur. Olaylar anlatılırken esas yaşananlara sadık kalınır fakat anlatım dili son derece coşkun ve hareketlidir. Fakat yine de epik anlatımın kullanımı sadece yaşanmış olaylarla sınırlı değildir, kurgu metinler anlatılırken de epik anlatım kullanılabilir.

Gerek anlatılan başkahramanlara insanüstü özellikler yüklenmesi gerekse yaşanılan olayların çok büyük bir şevk ve heyecan ile anlatılması dolayısıyla epik anlatım türünde yazılmış eserleri okumak oldukça duygusal ve keyiflidir.

Destansı Epik Anlatım Örnekleri

Destansı epik anlatımın kullanıldığı metinleri incelemek konuyu en iyi şekilde anlayabilmek adına oldukça faydalı olacaktır.

Çanakkale Şehitlerine

"… Sen ki, son ehl-i salibin kırarak salvetini,

Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin'i,

Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran…

Sen ki, İslâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,

demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;

Sen ki, ruhunla beraber gezer ecrâmı adın;

Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın… Heyhât!

Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât…

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,

Sana âguşunu açmış duruyor Peygamber." (Mehmet Akif Ersoy)

Sivastopol

Derken, tabur komutanı yine işaret verdi. Yine subaylar fısıltıyla konuşarak emri birbirlerine ilettiler ve kara bir duvar gibi duran 1. bölük çöktü. Onlara "Yere yat!" emri verilmişti. 2. bölük de yere yattı ve Pest, eline sivri bir şeyin battığını duydu. Yalnız, 2. bölüğün komutanı ayakta kalmıştı. Kılıcını sağa sola savurup hiç durmadan konuştukça tıknaz silueti bir öne bir arkaya gidip geliyordu.

"Pekâlâ, adamlarım! Haydi, şimdi, aslanlarım! Kurşunlarımızı israf etmeyip bu süprüntülen süngümüzle temizleyeceğiz. "Hurra!" diye bağırdığımda hepinizin arkamdan geldiğini görmek istiyorum. Kimse geride oyalanmasın. Birbirinizden ayrılmamalısınız, bu en önemlisi... Onlara kim olduğumuzu gösterelim ve yüzümüzü kara çıkarmayalım, tamam mı arkadaşlar? (Tolstoy)

Epik Anlatım Biçimi Özellikleri

Genellikle düşünceler değil de duygular ön plana çıkartılır.

Epik ve lirik anlatım bazı eserlerde aynı anda kullanılabilir.

Manzum ve mensur eserlerde de epik anlatım kullanımına yer verilebilir.

Mecaz ve mübalağa hariç en fazla kullanılan sanatlar intak ile teşhis sanatlarıdır. Bu sanatları kullanarak hayvanları ve cansız nesneleri konuşturmak mümkündür, bu da epik anlatımın bir özelliğidir.

Olağandışı olayların yer aldığı masal ve destanlarda epik anlatım kullanımı mevcuttur.

Göç, savaş, yiğitlik, kahramanlık, kıtlık gibi konular da ağdalı bir dille anlatılarak epik anlatımın olduğu türlerde kullanılır.

Ana fikir genelde epik anlatımın kullanıldığı eserlerde yan fikirler aracılığıyla desteklenmektedir.

Baş kahramanın özellikleri abartı sanatı kullanarak aktarılır. Bazı karakterlere de insanüstü özellikler yüklenir. Örneğin bazı baş kahramanlar hiç yemek yemiyorken bir başka kahraman rüyalarında geleceği görebilir.

Cümlede ve Paragrafta Epik Anlatım Ne Demek?

Örnek verilen bir cümle ile bir paragrafta ne anlatılmak istendiğini ve hangi anlatım tekniğinin kullanılmış olduğu genelde sınavlarda öğrencilere sorulur. Bu konular için öğrencilerin çok fazla zorlandığını söylemek doğru olmaz çünkü anlatım türleri genellikle özelliklerini de isimlerinden dolayı ele verirler.

Yine de öğrencilerin tüm bu anlatım tekniklerini okuyarak görmesi ve analiz edebilmesi önemlidir. Bu nedenle epik anlatım gibi diğer anlatım türlerini de (betimleme, öyküleme, kanıtlayıcı) öğrenmelerinde büyük fayda vardır. Bütün alanlarda, bilgilerin karşılaştırılabilmesi her zaman doğru sonuca giden yolda büyük bir avantaj sağlayacaktır.